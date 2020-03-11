Ирина Горовая и Потап прокомментировали распад группы "Время и Стекло"

Продюсеры Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего высказались о заявлении коллектива.

В среду, 11 марта, участники коллектива “Время и Стекло“ Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) объявили о распаде группы. Артисты записали фанам видеообращение, в котором сообщили о прощальном туре. Последний концерт дуэта состоится 11 сентября в столичном Дворце “Украина“.

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Новость о прекращении существования группы “Время и Стекло“ прокомментировали учредители продюсерского центра MOZGI Entertainment Потап и Ирина Горовая. На своих страницах в Инстаграм продюсеры и бывшие супруги поблагодарили Дорофееву и Завгороднего за 10 лет совместной работы.

“Спасибо вам @nadyadorofeeva @positiff за то, что сделали НАСТОЯЩИМ ПРОДЮСЕРОМ, спасибо фанам за то, что полюбили АВТОРСТВО И НОВАТОРСТВО. Это большой счастливый конец. И новое начало“, - написал Потап.

“Надя, Леша.. Если честно, очень трудно подобрать слова.. правильные слова. Для меня вы не просто группа - вы друзья, вы команда, вы часть семьи. За эти 10 лет мы прошли через огромное количество концертов, съёмок, концертов, примерок, поездок.. десятки клипов, песен, премий, тысячи концертов, миллион часов душевных разговоров Мне грустно. Я не думала, что будет так тяжело - на съемках клипа “Навсегда никогда“ , когда мы смотрели все эти архивные кадры - на меня нашла такая ностальгия.. сколько всего было за эти 10 лет! Мы воспитали целое поколение! Я хочу сказать вам ребята спасибо. За то, какие вы настоящие, искренние. За вашу преданность фанатам

За ваше рвение работать, писать песни, часами записывать песни на студии, чтобы вышел крутой результат. Отрабатывать крутые шоу-программы, дарить нам свою энергию, любовь, музыку. Я вас очень люблю. ❤️“, - поделилась эмоциями Ирина Горовая.

Ранее группа “Время и Стекло“ выпустила долгожданный клип на трек “Навсегда/Никогда“.

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