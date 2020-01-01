Вика из "НеАнгелов" запостила утреннее фото без макияжа

Украинская певица показала постельный кадр и рассказала о полезной утренней привычке.

Украинская исполнительница, солистка популярного дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха часто делиться в соцсети полезными советами. Так, недавно знаменитость предложила подписчикам попробовать ввести в свою жизнь привычку вставать на час раньше.

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На своей странице в Инстаграм Вика опубликовала фото, где она позирует на кровати в банном халате и с полотенцем на голове. В описании к кадру Смеюха посоветовала фанам поучаствовать в марафоне по раннему просыпанию. Артистка заявила, что если вставать на час раньше, то можно успеть сделать множество дел, на которых ранее не хватало времени.

“Предлагаю поучаствовать вам в марафоне по раннему просыпанию.🙂 🚿🛁 Это не значит, что всем надо будет срочно вставать в 5 утра. Просто сдвинуть будильник на час раньше, чем надо. Что можно успеть за это время: - позаниматься спортом - почитать📚 - по медитировать🧘‍♀️ - изучить чего-то новое - прогуляться 🏃🏻‍♀️- провести процедуры по уходу за собой🧖🏻‍♀️ - позаниматься творчеством🎼 (рисование🎨🖼 , вышивание 🧵 и т. д.) - тем, что нравится, но никак не находится время для этого .⠀ Когда вы мучительно пытаетесь продрать глаза, слыша, как на прикроватной тумбочке надрывается будильник ⏰ ( самая трудная часть раннего подъема – первые пять минут🙆🏻‍♀️✔️) важно помнить, что в этот момент вы сражаетесь с собой. Это решающее время, когда, уютно лежа в теплой постели, вы принимаете главное решение – начать день сейчас же или нажать на будильнике кнопку повтора сигнала😜. Ранний подъем можно освоить точно так же, как мы осваиваем езду на велосипеде 🚴‍♀️ . Зато вы удивитесь, как сильно это изменит вашу жизнь! Более спортивное тело💪🏻, знание нового языка🗂, больше десятка прочитанных книг📚📖. Чем скорее вы начнете рано вставать, тем быстрее дни, ожидающие вас впереди, будут становиться лучше“, - написала Смеюха.

Виктория Смеюха Скриншот

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