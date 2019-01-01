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Вика из "НеАнгелов" засыпала Сеть пляжными фото

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Виктория Смеюха поделилась снимками с отдыха на Мальдивах.
Вика из "НеАнгелов" засыпала Сеть пляжными фото
Вика из "НеАнгелов" засыпала Сеть пляжными фото
instagram.com/vikanablack

Известная украинская певица, солистка группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха продолжает радовать подписчиков пляжными фотографиями с отдыха на Мальдивах.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка опубликовала подборку снимков, где она позирует в синем купальнике с изображением лимона. В описанию к публикации знаменитость рассказала, с чего начинается ее утро.

“Правильный настрой с утра задаёт настроение на весь день✊😃. Моё утро начинается со стакана воды🥛, с лимонным соком,🍋🍋🍋(Вдобавок к этому разбавленный в воде лимонный сок прекрасно утоляет жажду и может повысить аппетит. Также считается, что такой напиток помогает очистить организм и наладить обмен веществ) лёгкая растяжка для позвоночника👌 И только потом душ💧, завтрак и распределение планов на день📝“, - написала Виктория.

Напомним, ранее участница дуэта “НеАнгелы“ Виктория Смеюха откровенно рассказала о личной жизни.

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Теги: Виктория Смеюха
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Источник: Ivоna bigmir)net

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