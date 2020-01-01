Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Alyona Alyona поразила пикантным фото с отдыха на Бали

Комментариев: 0
Украинская рэперша опубликовала обнаженный кадр.
Alyona Alyona поразила пикантным фото с отдыха на Бали
Alyona Alyona поразила пикантным фото с отдыха на Бали

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona активно ведет свой Instagram-аккаунт. На днях артистка поделилась с подписчиками кадрами из откровенной фотосессии.

Читай также: Совсем без комплексов: Alyona Alyona устроила зажигательные танцы в одной футболке

Так, по случаю Международного женского дня певица решила опубликовать обнаженные снимки с отдыха на острове Бали. На фото Alyona Alyona позирует в бассейне топлес. Пышную грудь знаменитость прикрыла двумя кокосами.

Отметим, что на снимках рэперша появилась без макияжа. Кроме того, на фото можно рассмотреть ее татуировку в зоне декольте.

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
скриншот

Alyona Alyona на Бали
Alyona Alyona на Бали
скриншот

Ранее Alyona Alyona выпустила драйвовый клип на саундтрек к спортивной драме “Пульс“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Alyona Alyona
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь