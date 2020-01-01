Украинская рэперша опубликовала обнаженный кадр.

Alyona Alyona поразила пикантным фото с отдыха на Бали

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona активно ведет свой Instagram-аккаунт. На днях артистка поделилась с подписчиками кадрами из откровенной фотосессии.

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Так, по случаю Международного женского дня певица решила опубликовать обнаженные снимки с отдыха на острове Бали. На фото Alyona Alyona позирует в бассейне топлес. Пышную грудь знаменитость прикрыла двумя кокосами.

Отметим, что на снимках рэперша появилась без макияжа. Кроме того, на фото можно рассмотреть ее татуировку в зоне декольте.

Alyona Alyona на Бали скриншот

Alyona Alyona на Бали скриншот

Ранее Alyona Alyona выпустила драйвовый клип на саундтрек к спортивной драме “Пульс“.

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