Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Alyona Alyona выпустила драйвовый клип на саундтрек к спортивной драме "Пульс"

Комментариев: 0
Трек "GO!" певицы Alyona Alyona прозвучит в украинском фильме "Пульс".
Alyona Alyona выпустила драйвовый клип на саундтрек к спортивной драме "Пульс"
Alyona Alyona выпустила драйвовый клип на саундтрек к спортивной драме "Пульс"
instagram.com/pulse.movie

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona порадовала поклонников новым клипом. Артистка презентовала видео на трек “GO!“, который стал саундтреком к украинской спортивной драме “Пульс“.

Читай также: Представлен первый официальный постер украинской спортивной драмы “ПУЛЬС“

Премьера ролика состоялась в среду, 4 марта, на ютуб-канале FILM.UA Group. Отмечается, что текст композиции написала сама Alyona Alyona, а автором музыки стал Вадим Алхутов (Teejay). В клипе “GO!“ было использовано кадры из фильма.

“Історія героїні дуже надихнула мене. Йти до мети попри все і залишатися при цьому людиною – чудовий сюжет, чудовий приклад, чудова справжня історія. Для мене честь писати про це і бути частиною цього“, - прокомментировала певица.

Отметим, что фильм “Пульс“ выйдет в украинский прокат 19 марта.

Ранее Alyona Alyona устроила зажигательные танцы в одной футболке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Alyona Alyona, Пульс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь