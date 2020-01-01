Alyona Alyona выпустила драйвовый клип на саундтрек к спортивной драме "Пульс"
Популярная украинская рэперша Alyona Alyona порадовала поклонников новым клипом. Артистка презентовала видео на трек “GO!“, который стал саундтреком к украинской спортивной драме “Пульс“.
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Премьера ролика состоялась в среду, 4 марта, на ютуб-канале FILM.UA Group. Отмечается, что текст композиции написала сама Alyona Alyona, а автором музыки стал Вадим Алхутов (Teejay). В клипе “GO!“ было использовано кадры из фильма.
“Історія героїні дуже надихнула мене. Йти до мети попри все і залишатися при цьому людиною – чудовий сюжет, чудовий приклад, чудова справжня історія. Для мене честь писати про це і бути частиною цього“, - прокомментировала певица.
Отметим, что фильм “Пульс“ выйдет в украинский прокат 19 марта.
Ранее Alyona Alyona устроила зажигательные танцы в одной футболке.
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