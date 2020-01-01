Трек "GO!" певицы Alyona Alyona прозвучит в украинском фильме "Пульс".

Alyona Alyona выпустила драйвовый клип на саундтрек к спортивной драме "Пульс" instagram.com/pulse.movie

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona порадовала поклонников новым клипом. Артистка презентовала видео на трек “GO!“, который стал саундтреком к украинской спортивной драме “Пульс“.

Читай также: Представлен первый официальный постер украинской спортивной драмы “ПУЛЬС“

Премьера ролика состоялась в среду, 4 марта, на ютуб-канале FILM.UA Group. Отмечается, что текст композиции написала сама Alyona Alyona, а автором музыки стал Вадим Алхутов (Teejay). В клипе “GO!“ было использовано кадры из фильма.

“Історія героїні дуже надихнула мене. Йти до мети попри все і залишатися при цьому людиною – чудовий сюжет, чудовий приклад, чудова справжня історія. Для мене честь писати про це і бути частиною цього“, - прокомментировала певица.

Отметим, что фильм “Пульс“ выйдет в украинский прокат 19 марта.

Ранее Alyona Alyona устроила зажигательные танцы в одной футболке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.