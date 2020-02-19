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Ожидание и реальность: Alyona Alyona развеселила Сеть фото в бассейне

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Украинская рэперша поделилась новыми фото с отдыха на Бали.
Ожидание и реальность: Alyona Alyona развеселила Сеть фото в бассейне
Ожидание и реальность: Alyona Alyona развеселила Сеть фото в бассейне
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona продолжает радовать поклонников свежими фотографиями с отдыха на Бали.

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Так, на этот раз артистка решила поднять фанам настроение снимками в стиле “Ожидание и реальность“. На своей странице в Инстаграм она опубликовала несколько кадров, где она запечатлена в черном купальнике. На первых фото Alyona Alyona позирует в бассейне, еще на двух - на шезлонге.

Alyona Alyona
Alyona Alyona
Скриншот

Alyona Alyona
Alyona Alyona
Скриншот

Alyona Alyona
Alyona Alyona
Скриншот

Alyona Alyona
Alyona Alyona
Скриншот

Alyona Alyona
Alyona Alyona
Скриншот

Alyona Alyona
Alyona Alyona
Скриншот

Ранее Alyona Alyona показала редкое фото с родителями.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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