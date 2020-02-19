Ожидание и реальность: Alyona Alyona развеселила Сеть фото в бассейне

Украинская рэперша поделилась новыми фото с отдыха на Бали.

Популярная украинская рэп и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona продолжает радовать поклонников свежими фотографиями с отдыха на Бали.

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Так, на этот раз артистка решила поднять фанам настроение снимками в стиле “Ожидание и реальность“. На своей странице в Инстаграм она опубликовала несколько кадров, где она запечатлена в черном купальнике. На первых фото Alyona Alyona позирует в бассейне, еще на двух - на шезлонге.

Alyona Alyona Скриншот

Alyona Alyona Скриншот

Alyona Alyona Скриншот

Alyona Alyona Скриншот

Alyona Alyona Скриншот

Alyona Alyona Скриншот

Ранее Alyona Alyona показала редкое фото с родителями.

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