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Совсем без комплексов: Alyona Alyona устроила зажигательные танцы в одной футболке

Комментариев: 1
Украинская рэперша запостила в соцсети веселое видео.
Совсем без комплексов: Alyona Alyona устроила зажигательные танцы в одной футболке
Совсем без комплексов: Alyona Alyona устроила зажигательные танцы в одной футболке
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona продолжает радовать поклонников позитивными публикациями в соцсети. На этот раз артистка решила поднять фанам настроение забавным роликом.

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Так, на своей странице в Инстаграм рэперша опубликовала видео, где она зажигательно танцует в белой футболке-оверсайз под трек “Молодой“ группы Каста.

“Танцуй“, - лаконично подписала ролик Alyona Alyona.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Танцюй💃🏻

Допис, поширений Альона (@alyona.alyona.official)

Ранее Alyona Alyona показала, как развлекается на Бали.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Boxerogos    04.03.2020, 14:24
Оценка:  0
Boxerogos
А ведь этот омерзительный огромный кусок потного сала кто-то ебьот..
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