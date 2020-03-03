Украинская рэперша запостила в соцсети веселое видео.

Совсем без комплексов: Alyona Alyona устроила зажигательные танцы в одной футболке instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэп и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona продолжает радовать поклонников позитивными публикациями в соцсети. На этот раз артистка решила поднять фанам настроение забавным роликом.

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Так, на своей странице в Инстаграм рэперша опубликовала видео, где она зажигательно танцует в белой футболке-оверсайз под трек “Молодой“ группы Каста.

“Танцуй“, - лаконично подписала ролик Alyona Alyona.

Ранее Alyona Alyona показала, как развлекается на Бали.

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