У мужчин бывают "эти дни": Остапчук развеселил Сеть песней о детях
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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук сделал очередную пародию на популярную песню - и рассмешил Сеть. Трек стал "криком души" молодого отца, которого самого оставили с детьми. В Инстаграм шоумен выставила видео, на котором играет на синтезаторе, а также поет в забавном "ожерелье" из сосок. Также в ролике он демонстрирует забавные кадры с ребенком. В описании к видео шоумен добавил забавную историю о "восьмомарте" мужчины.
Мужчина снова рыцарь?
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С самого утра Он таинственно исчез за дверью и вернувшись с охапкой цветов, расплываясь в улыбке, говорит, шепчет и желает.
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Тебя поздравляют все: кроме Него, даже глупые открытки в Viber, депутат с биллборда и соседский мальчишка.
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Но главный подарок для Тебя!
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Сегодня Он будет мамой.
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Он сам помоет, сам приготовит (и вы это съедите, если съедобно), сам выгуляет и выстирает.
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Он со списком простоит полчаса в молочном, аккуратно присылая фотки детской каши и Твоих любимых конфет. Он максимально собран и мил.
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Он сегодня старается как никогда, лишь в редкие моменты выкрикивая: «Твою мать»!
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Он не ругается, он понимает - папа никогда не станет мамой.
⠀
И таких как Он - миллионы. Сможет ли Он побыть с детьми весь день? Ну ладно - хотя бы пару часов.
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Смотри мою новую пародию и знай, Он - восхищается тем, как Ты воспитываешь и вкладываешь любовь.
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Ссылка на полную версию клипа в шапке профиля👆👆👆
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Осторожно! В видео много жизы и мужской боли😂😘
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#пародия #остапчук #жиза #8марта, - написал Остапчук.
Мужчина снова рыцарь? ⠀ С самого утра Он таинственно исчез за дверью и вернувшись с охапкой цветов, расплываясь в улыбке, говорит, шепчет и желает. ⠀ Тебя поздравляют все: кроме Него, даже глупые открытки в Viber, депутат с биллборда и соседский мальчишка. ⠀ Но главный подарок для Тебя! ⠀ Сегодня Он будет мамой. ⠀ Он сам помоет, сам приготовит (и вы это съедите, если съедобно), сам выгуляет и выстирает. ⠀ Он со списком простоит полчаса в молочном, аккуратно присылая фотки детской каши и Твоих любимых конфет. Он максимально собран и мил. ⠀ Он сегодня старается как никогда, лишь в редкие моменты выкрикивая: «Твою мать»! ⠀ Он не ругается, он понимает - папа никогда не станет мамой. ⠀ И таких как Он - миллионы. Сможет ли Он побыть с детьми весь день? Ну ладно - хотя бы пару часов. ⠀ Смотри мою новую пародию и знай, Он - восхищается тем, как Ты воспитываешь и вкладываешь любовь. ⠀ Ссылка на полную версию клипа в шапке профиля👆👆👆 ⠀ Осторожно! В видео много жизы и мужской боли😂😘 ⠀ #пародия #остапчук #жиза #8марта
Подписчики прокомментировали пост. отметив, что у Остапчука “всегда получаются переделки песен“ и что он “очень креативно подошел к 8 марта“. Однако часть фолловеров осталась недовольна и написала, что "Остапчук стал не смешным клоуном" и "слушать его противно".
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