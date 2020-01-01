Артист балета Сергей Полунин и российская фигуристка впервые стали родителями.

Ребенка назвали Миром: Скандальный украинский танцовщик стал отцом instagram.com/poluninink

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Эпатажный артист балета 30-летний Сергей Полунин, который родился в Херсоне, стал знаменитым в Великобритании, а несколько лет назад переехал в РФ, - впервые стал отцом. Об этом счастливый родитель сообщил в Инстаграм. Ребенка "танцующему бунтарю" родила российская фигуристка Елена Ильиных. В Сеть пара добавила чувственное фото, на котором Елена позирует на последних месяцах беременности, а также обложку нового журнала Hello, в котором появится интервью звездной пары. Судя по подписи в глянце, Полунина-младшего назвали Миром.

Об Спасибо за ваши поздравления! Мы безмерно счастливы и бесконечно благодарны! Уже завтра вы сможете прочитать наше первое интервью в качестве родителей в российском номере журнала Hello! - подписал публикацию Сергей Полунин.

Ребенка назвали Миром: Скандальный украинский танцовщик стал отцом instagram.com/poluninink

Ребенка назвали Миром: Скандальный украинский танцовщик стал отцом instagram.com/poluninink

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