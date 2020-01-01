Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Надеюсь, будет девочка", - Кэти Перри прокомментировала пол своего первенца

Комментариев: 0
Певица ждет ребенка от Орландо Блума.
Кэти Перри прокомментировала пол своего первенца
Кэти Перри прокомментировала пол своего первенца
Instagram

Читай также: Голливудский актер Орландо Блум показал, как выглядел в детстве

Совсем недавно стало известно, что 35-летняя Кэти Перри беременна первенцем. Певица ждет ребенка от своего жениха - Орландо Блума. В ожидании малыша артистка прокомментировала его будущий пол.

7 марта, знаменитость приняла участие в финале чемпионата мира по крикету среди женщин в Австралии. Мероприятие стало первым публичным появлением Кэти Перри после подтверждения слухов о ее беременности.

Перед выступлением будущая мама пообщалась с фанатами и ответила на их вопросы. Большинство из них касалось беременности звезды.

Кэти не стала скрывать, что первая беременность уже успела повлиять на ее самочувствие – она уже почувствовала токсикоз. Кроме того, просто на глазах у сотен зрителей Перри завершила свое выступление словами: “Надеюсь, у нас будет девочка“.

Ранее мы писали, почему Кэти Перри и Орландо Блум перенесли свадьбу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Кэти Перри, певица, беременность, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь