"Надеюсь, будет девочка", - Кэти Перри прокомментировала пол своего первенца

Певица ждет ребенка от Орландо Блума.

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Совсем недавно стало известно, что 35-летняя Кэти Перри беременна первенцем. Певица ждет ребенка от своего жениха - Орландо Блума. В ожидании малыша артистка прокомментировала его будущий пол.

7 марта, знаменитость приняла участие в финале чемпионата мира по крикету среди женщин в Австралии. Мероприятие стало первым публичным появлением Кэти Перри после подтверждения слухов о ее беременности.

Перед выступлением будущая мама пообщалась с фанатами и ответила на их вопросы. Большинство из них касалось беременности звезды.

Кэти не стала скрывать, что первая беременность уже успела повлиять на ее самочувствие – она уже почувствовала токсикоз. Кроме того, просто на глазах у сотен зрителей Перри завершила свое выступление словами: “Надеюсь, у нас будет девочка“.

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