Телеведущая отметила, что использует в общении с людьми несколько проверенных приемов .

Я верю в манеры: Ольга Фреймут поделилась секретами эффектного образа instagram.com/freimutolia

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Телеведущая Ольга Фреймут, которая несколько лет назад стала “директором школы леди“ в проекте “Від пацанки до панянки“, поделилась секретом эффектного образа. В Инстаграм знаменитость опубликовала пост, в котором перечислила все необходимые правила поведения, чтобы произвести выгодное впечатление при знакомстве. Ведущая, по ее словам, уделяет внимание деталям одежды, манере держаться и говорить и даже улыбке.

Я верю в манеры и образование больше, чем в состояние и благородное происхождение. Вот мои секреты, как покорить мгновенно:

1. Захожу в комнату лицом. Закрываю дверь за собой так, чтобы не разворачиваться к собравшимся спиной.

2. Одеждой даю знать, кто я. Обращаю внимание на детали: никакого покоцанной обуви, грязных волос под беретик, или покусанной ручки (а вдруг никто не заметит - обязательно заметит!).

3. Лицо расслабляется - взгляд уверенный, губы приоткрыты, улыбка Джоконды. Избегаю широких улыбок в первые секунды знакомства - они всегда искусственные. 4. Когда сажусь на перильца руки не кладу - это сразу расслабляет и я начинаю горбиться. 5. Говорю уверенно, спокойным голосом, заранее изучаю имя и фамилия собеседника. Обнимаю каждого и желаю успеха❤️, - написала Фреймут.

Я верю в манеры: Ольга Фреймут поделилась секретами эффектного образа instagram.com/freimutolia

Подписчики похвалили советы Ольги и отдельно отметили ее фото - в комментариях написали, что Фреймут выглядит на нем не старше 18-летней.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут поздравила старшую дочь с Днем рождения.

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