Ольга Фреймут рассказала, где отпраздновала 38-летие
Во вторник, 25 февраля, известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут отметила день рождения. Звезде исполнилось 38 лет. На своей странице в Инстаграм именинница показала, как провела этот день.
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Так, по словам Фреймут, у ее дочери Златы появились дела в Лондоне. Поэтому звездная мама вместе с девочкой отправилась в Великобританию.
“Цікаво так, Златині справи у Лондоні випали на мій ДН“, - написала ведущая.
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На своей странице именинница опубликовала снимки, где она позирует в лондонском метро. Позже в аккаунте знаменитости появились кадры из галереи модернистского и современного искусства Tate Modern.
Кроме того, в разделе Сторис Фреймут показала свой гостиничный номер в Челси.
Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери.
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