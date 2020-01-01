Ольга Фреймут рассказала, где отпраздновала 38-летие

Украинская ведущая отметила день рождения за границей в компании старшей дочери Златы.

Во вторник, 25 февраля, известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут отметила день рождения. Звезде исполнилось 38 лет. На своей странице в Инстаграм именинница показала, как провела этот день.

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Так, по словам Фреймут, у ее дочери Златы появились дела в Лондоне. Поэтому звездная мама вместе с девочкой отправилась в Великобританию.

“Цікаво так, Златині справи у Лондоні випали на мій ДН“, - написала ведущая.

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На своей странице именинница опубликовала снимки, где она позирует в лондонском метро. Позже в аккаунте знаменитости появились кадры из галереи модернистского и современного искусства Tate Modern.

День рождения Ольги Фреймут Скриншот

День рождения Ольги Фреймут Скриншот

День рождения Ольги Фреймут Скриншот

День рождения Ольги Фреймут Скриншот

Кроме того, в разделе Сторис Фреймут показала свой гостиничный номер в Челси.

День рождения Ольги Фреймут Скриншот

День рождения Ольги Фреймут Скриншот

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери.

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