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Ольга Фреймут рассказала, где отпраздновала 38-летие

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Украинская ведущая отметила день рождения за границей в компании старшей дочери Златы.
Ольга Фреймут рассказала, где отпраздновала 38-летие
Ольга Фреймут рассказала, где отпраздновала 38-летие
instagram.com/freimutolia

Во вторник, 25 февраля, известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут отметила день рождения. Звезде исполнилось 38 лет. На своей странице в Инстаграм именинница показала, как провела этот день.

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Так, по словам Фреймут, у ее дочери Златы появились дела в Лондоне. Поэтому звездная мама вместе с девочкой отправилась в Великобританию. 

“Цікаво так, Златині справи у Лондоні випали на мій ДН“, - написала ведущая.

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На своей странице именинница опубликовала снимки, где она позирует в лондонском метро. Позже в аккаунте знаменитости появились кадры из галереи модернистского и современного искусства Tate Modern.

День рождения Ольги Фреймут
День рождения Ольги Фреймут
Скриншот

День рождения Ольги Фреймут
День рождения Ольги Фреймут
Скриншот

День рождения Ольги Фреймут
День рождения Ольги Фреймут
Скриншот

День рождения Ольги Фреймут
День рождения Ольги Фреймут
Скриншот

Кроме того, в разделе Сторис Фреймут показала свой гостиничный номер в Челси.

День рождения Ольги Фреймут
День рождения Ольги Фреймут
Скриншот

День рождения Ольги Фреймут
День рождения Ольги Фреймут
Скриншот

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери.

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: Ivоna bigmir)net

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