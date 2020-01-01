Телеведущая показала, как сейчас выглядит ее дочка Злата Митчелл и написала поздравление для девушки.

Какая красивая!: Ольга Фреймут поздравила дочь Злату с 14-летием instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут празднует День рождения своей старшей дочери Златы, которую она родила от британского подданного Нила Митчелла. Сегодня девушке исполняется 14 лет - и по этому случаю Ольга разместила пост в Инстаграм. Поздравление телеведущая дополнила снимком, на котором они со Златой позируют с одинаковыми прическами и похожих платьях.

Доченька, с Днем рождения! Моя любовь с тобою❤️, - подписала фото Ольга.

Какая красивая!: Ольга Фреймут поздравила дочь Злату с 14-летием instagram.com/freimutolia

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Фолловеры Ольги поздравили Злату и отметили, что девушка очень красива.

К слову, сама Злата, как любой подросток, редко постит фото такого плана, как добавила ее мама. В Инстаграм девушки множество снимков с ярким макияжем, в эпатажной стилистике. Судя по новым кадрам, дочка Фреймут сейчас живет в США.

Какая красивая!: Ольга Фреймут поздравила дочь Злату с 14-летием instagram.com/zlata_mitchell

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут показала подарок мужа в День Валентина.

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