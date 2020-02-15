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Светлана Лобода показала, как выглядела в 21 год - видео

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Певица опубликовала архивное видео 16-летней давности.
Светлана Лобода показала, как выглядела в 21 год - видео
Светлана Лобода показала, как выглядела в 21 год - видео
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода поразила поклонников новой публикацией в соцсети. Артистка показала, как выглядела 16 лет назад.

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Так, на странице Лободы в Инстаграм появилось короткое видео, где еще 21-летняя Светлана зажигательно танцует. Судя по хэштегам, ролик был снят во время кастинга в группу “ВИА Гра“.

“А “Пьяные танцы“ начались еще 16 лет назад“, - забавно подписала видео Светлана.

Ранее Лобода показала, как на самом деле выглядит в купальнике без фотошопа.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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