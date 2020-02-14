Телеведущая рассказала о своей коллекции фарфора и похвасталась новым сервизом.

Это и есть любовь: Фреймут призналась, что муж подарил ей в День Валентина instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут поделилась радостью от подарка, который ей сделал муж в День святого Валентина. В Инстаграм Ольга написала, что Владимир Локотко с самого утра не просто вручил любимой жене презент, а буквально заставил им праздничный стол. Дело в том, что Ольга обожает красивую посуду, а супруг купил ей фарфоровый сервиз.

Проснулась утром, а стол сервирован фарфоровым сервизом, о котором давно мечтала. Мужчина купил к празднику, хотя сам удивляется моей огромной коллекции чашек, которая уже в трех сервантах не помещается. Это и есть любовь ... Вам - теплых взаимных чувств.❤️, - написала Ольга.

Это и есть любовь: Фреймут призналась, что муж подарил ей в День Валентина instagram.com/freimutolia

К слову, Ольга любит окружать себя не только красивой посудой, но и другими изысканными деталями интерьера. На днях телеведущая запостила фото из спальни, на котором можно рассмотреть стильную лампу, подсвечник и даже большую статуэтку Матери Божьей с младенцем, поверх которой висит Розарий.

Фото спальни Фреймут instagram.com/freimutolia

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери.

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