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Это и есть любовь: Фреймут призналась, что муж подарил ей в День Валентина

Комментариев: 4
Телеведущая рассказала о своей коллекции фарфора и похвасталась новым сервизом.

Это и есть любовь: Фреймут призналась, что муж подарил ей в День Валентина
Это и есть любовь: Фреймут призналась, что муж подарил ей в День Валентина
instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут поделилась радостью от подарка, который ей сделал муж в День святого Валентина. В Инстаграм Ольга написала, что Владимир Локотко с самого утра не просто вручил любимой жене презент, а буквально заставил им праздничный стол. Дело в том, что Ольга обожает красивую посуду, а супруг купил ей фарфоровый сервиз. 

Проснулась утром, а стол сервирован фарфоровым сервизом, о котором давно мечтала. Мужчина купил к празднику, хотя сам удивляется моей огромной коллекции чашек, которая уже в трех сервантах не помещается. Это и есть любовь ... Вам - теплых взаимных чувств.❤️, - написала Ольга.

Это и есть любовь: Фреймут призналась, что муж подарил ей в День Валентина
Это и есть любовь: Фреймут призналась, что муж подарил ей в День Валентина
instagram.com/freimutolia

К слову, Ольга любит окружать себя не только красивой посудой, но и другими изысканными деталями интерьера. На днях телеведущая запостила фото из спальни, на котором можно рассмотреть стильную лампу, подсвечник и даже большую статуэтку Матери Божьей с младенцем, поверх которой висит Розарий.

Фото спальни Фреймут
Фото спальни Фреймут
instagram.com/freimutolia

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут впервые показала лицо младшей дочери.

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Теги: Ольга Фреймут, Владимир Локотко, День Валентина, подарки звезд в день святого Валентина
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  14.02.2020, 20:02
Оценка:  0
гость
Оля, пойми ты, наконец, твое рагульство не искоренить количеством фарфоровых сервизов. Бигмир не выложил ролик, где ты , рагулиха, учишь как правильно держать в руке чашку с чаем и чашку с кофе. Сервер бы "лег" от комментов!
гость  (аноним)  14.02.2020, 18:11
Оценка:  0
гость
Страшила!
гость  (аноним)  14.02.2020, 16:50
Оценка:  0
гость
галицайская членососка
гость  (аноним)  14.02.2020, 15:19
Оценка:  0
гость
Рагулиха кугутская!
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