Артистка призналась, что дала себе обещание после важной работы - неделю отдыхать.

"Альбом стал платиновым": Лобода празднует победу на солнышке под пальмами instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода эффектно сообщила поклонникам о платиновом статусе своего альбома SoldOut. В Инстаграм артистка добавила серию фото, сделанных на океаническом курорте на фоне лазурной воды и пальм. Лобода позирует в лосинах, толстовке и кроссовках, выполняя махи ногами. В описании артистка отметила, что такие эмоции в ней вызвало новое достижение.

На радостях 🔥

альбом #SoldOut получил статус «платиновый»

любовь и труд все перетрут 😬🤘😂, - написала Лобода.

"Альбом стал платиновым": Лобода празднует победу на солнышке под пальмами instagram.com/lobodaofficial

"Альбом стал платиновым": Лобода празднует победу на солнышке под пальмами instagram.com/lobodaofficial

"Альбом стал платиновым": Лобода празднует победу на солнышке под пальмами instagram.com/lobodaofficial

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Чуть раньше Светлана записала видео с этого же курорта, в котором объяснила поклонникам, что улетела на отдых, поскольку закончила важную работу. Ло отметила, что ранее давала себе обещание: после каждого сложного этапа - отдыхать не меньше недели.Также артистка сообщила, что ее передышка подходит к концу и на днях ее ждет концерт, а далее - тур по Германии.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода появилась в роли пришельца в новом клипе.

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