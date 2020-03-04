"Альбом стал платиновым": Лобода празднует победу на солнышке под пальмами
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Певица Светлана Лобода эффектно сообщила поклонникам о платиновом статусе своего альбома SoldOut. В Инстаграм артистка добавила серию фото, сделанных на океаническом курорте на фоне лазурной воды и пальм. Лобода позирует в лосинах, толстовке и кроссовках, выполняя махи ногами. В описании артистка отметила, что такие эмоции в ней вызвало новое достижение.
На радостях 🔥
альбом #SoldOut получил статус «платиновый»
любовь и труд все перетрут 😬🤘😂, - написала Лобода.
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Чуть раньше Светлана записала видео с этого же курорта, в котором объяснила поклонникам, что улетела на отдых, поскольку закончила важную работу. Ло отметила, что ранее давала себе обещание: после каждого сложного этапа - отдыхать не меньше недели.Также артистка сообщила, что ее передышка подходит к концу и на днях ее ждет концерт, а далее - тур по Германии.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода появилась в роли пришельца в новом клипе.
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