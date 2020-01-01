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Лобода в образе инопланетянки появилась в клипе "Новый Рим" - видео

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Светлана Лобода шокировала фанов новой видеоработой.
Лобода в образе инопланетянки появилась в клипе "Новый Рим" - видео
Лобода в образе инопланетянки появилась в клипе "Новый Рим" - видео
Скриншот с видео

Эпатажная украинская исполнительница, которая сейчас строит карьеру в России, Светлана Лобода порадовала поклонников новым клипом. Звезда выпустила видео на трек “Новый Рим“.

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Премьера ролика состоялась во вторник, 25 февраля, на официальном ютуб-канале певицы. В новом клипе, режиссером которого выступил Алан Бадоев, Лобода предстала в образе инопланетного существа, упавшего на Землю.

За сутки видео “Новый Рим“ набрал около 900 тысяч просмотров. Однако, большинство отзывов от пользователей Сети были негативными.

  • Тот момент, когда бухали вместе, а накрыло только одного!!😂
  • Бадоев: Света, насколько долбанутым делаем клип? Лобода: Да
  • По мне так это сделано специально! Всем же будет интересно посмотреть на клип Лободы который не зашел многим и хают по всем соц сетям.... А просмотры крутятся.
  • Хорошо, что не Тиль Линдеманн снимал клип. А то бы показал все, что скрыто...
  • Песня об одном... видео о другом... Реальность искажает искусство... или искусство отображает современные реалии?
  • Песня абсолютно “старомодная“ Несоответствие с картинкой, - пишут в комментариях под видео.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как выглядела в 21 год.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivоna bigmir)net

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