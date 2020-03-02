Артистка сообщила, что в Париже, где она сейчас находится, ужесточили меры безопасности .

Гигиена - наше все: Лобода показала, как уберечься от коронавируса instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода удивила поклонников новыми фото в черной защитной маске. В Инстаграм звезда добавила серию фото на фоне парижского музея Лувр. Звезда позирует в темном наряде, поверх которого наброшен светлый плащ. Ее образ дополняет черный шарф и темные очки. Противовирусную маску артистка придерживает рукой. В подписи Светлана призвала подписчиков соблюдать меры предосторожности.

Лувр закрыли. все тревожнее ежедневные новости. друзья , если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики , о безопасности в самолетах ,о масках, санитайзерах. сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий .

гигиена!!!! Это наше все .

@doctor_komarovskiy 👈

#жизнь

#здоровье ❤️

берегите себя пожалуйста, - написала Ло.

Гигиена - наше все: Лобода показала, как уберечься от короновируса instagram.com/lobodaofficial

Гигиена - наше все: Лобода показала, как уберечься от короновируса instagram.com/lobodaofficial

Гигиена - наше все: Лобода показала, как уберечься от короновируса instagram.com/lobodaofficial

Ранее мы писали, что Леся Никитюк создала свою маску в Инстаграм.

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