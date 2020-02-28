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Лечу к сыночку: Кароль показала, как защищается от короновируса

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Артистка снялась в маске со специальными клапанами .

Лечу к сыночку: Кароль показала, как защищается от короновируса
Лечу к сыночку: Кароль показала, как защищается от короновируса
instagram.com/tina_karol

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Певица Тина Кароль, которая часто демонстрирует на сцене и в шоу "Голос страны" ультра-модные look-и, удивила поклонников неожиданной деталью образа. В Инстаграм артистка добавила gif, где в кадре появилась в противовирусной черной маске с клапанами. В подписи Тина объяснила, что летит на выходные к сыну в Великобританию и из-за вспышек короновируса соблюдает меры безопасности.

Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровья нам. Берегите близких и себя 🙏 Вылетаю к сыночку, поэтому необходимо уберечь его близких и себя, - написала звезда.

Поклонники похвалили Тину за такие меры предосторожности, а также пошутили, что она "страшный человек", поскольку ей к лицу даже противовирусная маска.

Ранее мы писали, где смотреть новый выпуск "Голоса страны".

 

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Теги: Тина Кароль, образы звезд, Короновирус
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Источник: IVONА bigmir)net

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