Артистка снялась в маске со специальными клапанами .

Лечу к сыночку: Кароль показала, как защищается от короновируса instagram.com/tina_karol

Читай также: Меня передумали: Остапчук озадачил публикацией, связанной с короновирусом

Певица Тина Кароль, которая часто демонстрирует на сцене и в шоу "Голос страны" ультра-модные look-и, удивила поклонников неожиданной деталью образа. В Инстаграм артистка добавила gif, где в кадре появилась в противовирусной черной маске с клапанами. В подписи Тина объяснила, что летит на выходные к сыну в Великобританию и из-за вспышек короновируса соблюдает меры безопасности.

Оберегайте себя и других. Быть готовым означает спокойствие! Здоровья нам. Берегите близких и себя 🙏 Вылетаю к сыночку, поэтому необходимо уберечь его близких и себя, - написала звезда.

Поклонники похвалили Тину за такие меры предосторожности, а также пошутили, что она "страшный человек", поскольку ей к лицу даже противовирусная маска.

Ранее мы писали, где смотреть новый выпуск "Голоса страны".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.