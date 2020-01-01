Певица продолжает анонсировать свои мини-альбом с помощью откровенных фото.

Совсем опустилась: MARUV представила новые треки и возмутила Сеть instagram.com/maruvofficial

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Украинская певица Анна Корсун (MARUV) получила новую порцию критики в Сети из-за нового мини-альбома, который должна презентовать в апреле. Несколько песен можно прослушать на музыкальных платформах. Об этом артистка написала в Инстаграм, добавив фото ягодиц в откровенном розовом белье.

"Новая сила киски" и предзаказ ЕР "Fatality" на всех цифровых площадках.

Ссылка в профиле 🐱, - написала Анна.

Совсем опустилась: MARUV представила новые треки и возмутила Сеть instagram.com/maruvofficial

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Многие фолловеры остались недовольны как песней, так и ее презентацией - в комментариях подписчики отметили, что MARUV опустилась до пошлости:

Из звезды мирового масштаба кубарем в порноактрисы) Что поделать: можно девушку вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывести🤨

От интеллигентной провокации осталась только провокация. Потрачено.

Марув, зачем ты себя опускаешь до этого уровня? Ты выросла до мирового уровня и это явно не твой уровень

Трэээшь 🤢👎 Maruv это не твой уровень 👎 2 из 10

Це що вже порнографія пішла? краще коли було завуальовано.кожен собі домислював на свій смак. А тут попахує порнографією

Выглядит как “ш**ха“ причём всегда.Песни интересные были сначала, а сейчас муть, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MARUV вернули часть украденных вещей.

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