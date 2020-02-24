Мало не бывает: MARUV в одном белье поздравила с "советским" праздником
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Украинская певица Анна Корсун (MARUV) нарвалась на критику в Сети, поздравив подписчиков с несуществующим праздником. В Инстаграм девушка выставило пикантное фото в черном белье и написала короткое поздравление мужчинам с 23 февраля.
Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины😉, - написала MARUV.
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Мнения подписчиков артистки разделились - часть похвалила фигуру и фото MARUV, а также поблагодарила за поздравление, однако, большинство украинцев напомнили певице, что в Украине день Советской армии давно уже не отмечают:
- Какое отношение этот праздник имеет к Украине?
- С каким?
- Вот совсем не обязательно было🙄
- В Україні ніякого свята немає. 🇺🇦
- 23 это День Советской Армии и Военно-морского флота!Вы Оттуда??
- Вот она, абсолютная беспринципность .. нет слов. Могла бы просто пропустить не акцентировать , но нет . В карманах тяжелее, а в голове и в душе пустота .. Эгей! Аня !Откуда ты? Где ты?
- Хотел написать тебя тоже 😂
- Це “вітання“ в котре дає відповідь , чому Марув не поїхала на Євробачення минулого року . П.с. не знання історії , не звільняє від відповідальності..., - написали в Сети.
Ранее мы писали, что MARUV вернули часть украденных драгоценностей.
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Полная версия правил
А что такое 23 февраля?!
Это когда немецкие мучачос, в 1918 г, под Нарвой и Псковом, разъе.б.ашили в говно, краснопузую мразь, этих пролетариев-залетариев, строителей коммунизма! А затем, коммуняки, этот позор, начали выдавать за победу!
После 350 лет оккупации кацапскими выблядками, голодоморов, асимиляции, отрицательной селекции, вымывания мозгов, это просто так не исчезнет! Это диагноз! Лечение, - или ждать 300-400 лет полной смены поколений или массовые расстрелы (как это делали коммуняки-большевики)
Желанию выпить, в см. праздновать повезло больше чем "стране"
Дык, Ты деду стриптиз запилила?
Своим пельменем перед его рылом крутила?
И как, ...у деда хрен встал? Скинь видос!
КАКОГО КУЯ ТЫ, ТВАРЬ, ЛЕЗЕШЬ СО СВОЕЙ КУЙНЕЙ В МЕДИА?
ДА ЕЩЕ МОЧАЛКУ ВЫСТАВЛЯЕШЬ!
ПОЗДРАВЛЯЙ СВОИХ СОВКОДРОЧЕРОВ ТЕТ-А-ТЕТ, СУКА!
НЕ НРАВИТСЯ КРИТИКА, СОБРАЛА ЧЕМОДАНЫ И НАКУЙ ЗА ПОРЕБРИК!!!