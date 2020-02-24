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Мало не бывает: MARUV в одном белье поздравила с "советским" праздником

Комментариев: 10
Певица поздравила мужчин с днем защитника отечества .

Мало не бывает: MARUV в одном белье поздравила с
Мало не бывает: MARUV в одном белье поздравила с "советским" праздником
instagram.com/maruvofficial/

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Украинская певица Анна Корсун (MARUV) нарвалась на критику в Сети, поздравив подписчиков с несуществующим праздником. В Инстаграм девушка выставило пикантное фото в черном белье и написала короткое поздравление мужчинам с 23 февраля.

Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины😉, - написала MARUV. 

Мало не бывает: MARUV в одном белье поздравила с
Мало не бывает: MARUV в одном белье поздравила с "советским" праздником
instagram.com/maruvofficial/

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Мнения подписчиков артистки разделились - часть похвалила фигуру и фото MARUV, а также поблагодарила за поздравление, однако, большинство украинцев напомнили певице, что в Украине день Советской армии давно уже не отмечают:

  • Какое отношение этот праздник имеет к Украине?
  • С каким?
  • Вот совсем не обязательно было🙄
  • В Україні ніякого свята немає. 🇺🇦
  • 23 это День Советской Армии и Военно-морского флота!Вы Оттуда??
  • Вот она, абсолютная беспринципность .. нет слов. Могла бы просто пропустить не акцентировать , но нет . В карманах тяжелее, а в голове и в душе пустота .. Эгей! Аня !Откуда ты? Где ты?
  • Хотел написать тебя тоже 😂
  • Це “вітання“ в котре дає відповідь , чому Марув не поїхала на Євробачення минулого року . П.с. не знання історії , не звільняє від відповідальності..., - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MARUV вернули часть украденных драгоценностей. 

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Теги: праздники, критика, MARUV
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (12)
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ParisMA    24.02.2020, 19:58
Оценка:  0
ParisMA
Ей 25? полновата - надо бы скинуть кило 5....
Boxerogos    24.02.2020, 19:57
Оценка:  0
Boxerogos
Maruv-умничка!Она знает что не стот обращать внимания на профессиональных упоротых"патриотов",гот овых за 200 гривен сделать абсолютно всё,вплоть до минета и анилингуса.)))))))))))))))
гость  (аноним)  24.02.2020, 19:52
Оценка:  +1
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы!!!

А что такое 23 февраля?!
Это когда немецкие мучачос, в 1918 г, под Нарвой и Псковом, разъе.б.ашили в говно, краснопузую мразь, этих пролетариев-залетариев, строителей коммунизма! А затем, коммуняки, этот позор, начали выдавать за победу!
pусский  (аноним)  24.02.2020, 19:51
Оценка:  -1
pусский
Кого-то из бандеровцев расстрелять? Стройтесь в колонны и маршируйте в российский Крым, нам на майдаунов патроном не жалко - расстреляем и утопим в Чёрном море!
гость  (аноним)  24.02.2020, 19:35
Оценка:  +2
гость
Не удивило.
После 350 лет оккупации кацапскими выблядками, голодоморов, асимиляции, отрицательной селекции, вымывания мозгов, это просто так не исчезнет! Это диагноз! Лечение, - или ждать 300-400 лет полной смены поколений или массовые расстрелы (как это делали коммуняки-большевики)
pусский  (аноним)  24.02.2020, 19:32
Оценка:  -1
pусский
Не трожьте МАРУВ, сукины дети, скоро будете обсирать группу Go_A - “Solovey“ после неизбежного поражения!
гость  (аноним)  24.02.2020, 19:31
Оценка:  -1
гость
Да кострюлеголоые,горят.Праздник существует и будет существовать!
Путин-Xyйло    24.02.2020, 19:50
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
В жизни всегда есть место поводу, в см. типа "празднику".
Желанию выпить, в см. праздновать повезло больше чем "стране"
гость  (аноним)  24.02.2020, 19:28
Оценка:  0
гость
Слы! Сучара прокацапская!
Дык, Ты деду стриптиз запилила?
Своим пельменем перед его рылом крутила?
И как, ...у деда хрен встал? Скинь видос!
гость  (аноним)  24.02.2020, 19:22
Оценка:  -1
гость
ЕБ..НАЯ МРАЗЬ!!!
КАКОГО КУЯ ТЫ, ТВАРЬ, ЛЕЗЕШЬ СО СВОЕЙ КУЙНЕЙ В МЕДИА?
ДА ЕЩЕ МОЧАЛКУ ВЫСТАВЛЯЕШЬ!
ПОЗДРАВЛЯЙ СВОИХ СОВКОДРОЧЕРОВ ТЕТ-А-ТЕТ, СУКА!
НЕ НРАВИТСЯ КРИТИКА, СОБРАЛА ЧЕМОДАНЫ И НАКУЙ ЗА ПОРЕБРИК!!!
pусский  (аноним)  24.02.2020, 19:20
Оценка:  0
pусский
Стоит у каждого настоящего мужчины, спасибо за поздравление! Только у майданутых не встаёт, но они сплошь пидapасы, их давно отправили нахyй по всей Европе.
Путин-Xyйло    24.02.2020, 19:47
Оценка:  -1
Путин-Xyйло
Ты вообще бесполое!
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