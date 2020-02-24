Певица поздравила мужчин с днем защитника отечества .

Мало не бывает: MARUV в одном белье поздравила с "советским" праздником instagram.com/maruvofficial/

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Украинская певица Анна Корсун (MARUV) нарвалась на критику в Сети, поздравив подписчиков с несуществующим праздником. В Инстаграм девушка выставило пикантное фото в черном белье и написала короткое поздравление мужчинам с 23 февраля.

Праздников не бывает мало так что с праздником дорогие мужчины😉, - написала MARUV.

Мало не бывает: MARUV в одном белье поздравила с "советским" праздником instagram.com/maruvofficial/

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Мнения подписчиков артистки разделились - часть похвалила фигуру и фото MARUV, а также поблагодарила за поздравление, однако, большинство украинцев напомнили певице, что в Украине день Советской армии давно уже не отмечают:

Какое отношение этот праздник имеет к Украине?

С каким?

Вот совсем не обязательно было🙄

В Україні ніякого свята немає. 🇺🇦

23 это День Советской Армии и Военно-морского флота!Вы Оттуда??

Вот она, абсолютная беспринципность .. нет слов. Могла бы просто пропустить не акцентировать , но нет . В карманах тяжелее, а в голове и в душе пустота .. Эгей! Аня !Откуда ты? Где ты?

Хотел написать тебя тоже 😂

Це “вітання“ в котре дає відповідь , чому Марув не поїхала на Євробачення минулого року . П.с. не знання історії , не звільняє від відповідальності..., - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MARUV вернули часть украденных драгоценностей.

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