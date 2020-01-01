Артист добавил несколько снимков, где они танцуют с "суперблондинкой".

А помнишь?: Дзидзьо покорил Сеть неоднозначными фото с Поляковой instagram.com/dzidzio

Читай также: “Тетя Наташа не поймет“: Леся Никитюк забавно потроллила хейтеров

Украинский артист Михаил Хома (Дзидзьо) всполошил Сеть снимками с певицей Олей Поляковой. Фото Дзидзьо добавил в Инстаграм. В кадре они с Поляковой позируют в обнимку и танцуют, производя странные движения, больше похожие на драку.

А помнишь? Как мы танцевали, все смотрели на нас и а ... вали🤣Вторая фотка😂, - написал Хома.

А помнишь?: Дзидзьо покорил Сеть неоднозначными фото с Поляковой instagram.com/dzidzio

А помнишь?: Дзидзьо покорил Сеть неоднозначными фото с Поляковой instagram.com/dzidzio

Читай также: “Стала амбассадором“: Полякова сообщила о достижении дочери и нарвалась на критику

Подписчики Дзидзьо бурно отреагировали на фото в комментариях и отметили, что Ольга, как обычно, королева эпатажа.

Роза і тюльпан )))

Полякова як завжди 😹

Оце бомба😂

Реальные чуваки))))🔥🔥🔥🔥

👍👍👍😆😆😆🙈🙈🙈🙈🙈Дикі танці😂😂😂 🎶 🎶 🎶

Що, це булооо?🤣🤣🤣

Колено в печень, никто не вечен.., - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что дочка Поляковой заинтриговала новыми отношениями.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.