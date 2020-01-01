А помнишь?: Дзидзьо покорил Сеть неоднозначными фото с Поляковой
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Украинский артист Михаил Хома (Дзидзьо) всполошил Сеть снимками с певицей Олей Поляковой. Фото Дзидзьо добавил в Инстаграм. В кадре они с Поляковой позируют в обнимку и танцуют, производя странные движения, больше похожие на драку.
А помнишь? Как мы танцевали, все смотрели на нас и а ... вали🤣Вторая фотка😂, - написал Хома.
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Подписчики Дзидзьо бурно отреагировали на фото в комментариях и отметили, что Ольга, как обычно, королева эпатажа.
- Роза і тюльпан )))
- Полякова як завжди 😹
- Оце бомба😂
- Реальные чуваки))))🔥🔥🔥🔥
- 👍👍👍😆😆😆🙈🙈🙈🙈🙈Дикі танці😂😂😂 🎶 🎶 🎶
- Що, це булооо?🤣🤣🤣
- Колено в печень, никто не вечен.., - пошутили в Сети.
Ранее мы писали, что дочка Поляковой заинтриговала новыми отношениями.
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