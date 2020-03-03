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Дорога в порно?: MARUV умножила злые комментарии в Сети

Комментариев: 3
Артистка продолжает эпатировать публику - фолловеры отписываются от ее Инстаграм .

Дорога в порно?: MARUV умножила злые комментарии в Сети
Дорога в порно?: MARUV умножила злые комментарии в Сети
instagram.com/maruvofficial/

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Певица Анна Корсун (MARUV), которая на днях нарвалась на критику в Сети из-за слишком откровенного анонса нового выпуска своего влога “Шлакоблочина“, похоже, не собирается сбавлять обороты.

В Инстаграм эпатажная “королева латекса“ выставила новые горячие фото с провокационной подписью. На одном из снимков MARUV лежит на боку в светлом латексном корсете. Ее образ дополняет парик с длинными светлыми волосами, собранными в “мальвинку“, и яркий макияж. Из-за освещения все на фото кажется розовым. 

Моя киска без прописки
Налей мне виски
Налей мне виски 😉 ©️ @shlakoblochina, - подписала фото Анна.

Мальвинка в латексе: MARUV умножила негативные комментарии в Сети
Мальвинка в латексе: MARUV умножила негативные комментарии в Сети
instagram.com/maruvofficial/

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Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на фото. Некоторых возмутила подпись к снимку - и они отметили, что подобное поведение влечет  неприятные последствия. Часть же поклонников похвалили фото.

  • Вот под такие песни девочки колбасятся и подпевают, а потом удивляются харассменту и что к ним, как к шл**ам относятся... дамы в первую очередь уважайте себя
  • Отписка
  • Идеи Сердючки живы “налей мне, мальчик, налей мне, мальчик, в одноразовый стаканчик“))
  • Киска Эмигрант 😆
  • В порно роликах планируешь сниматся?
  • Звучит, как гимн приезжих девушек 😅
  • Издевается 💁‍♂️
  • А красиво, все в розовом))😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали о ТОП-5 звезд, которых зажег “Голос страны“. 

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Теги: MARUV, Анна Корсун, эпатаж, латекс
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  03.03.2020, 12:04
Оценка:  0
русский
Она страппонит парней ? Мое отверстие готово.
sansantral    03.03.2020, 11:34
Оценка:  0
sansantral
аньку в сраньку!
гость  (аноним)  03.03.2020, 11:26
Оценка:  0
гость
шмара обоссаная
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