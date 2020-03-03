Дорога в порно?: MARUV умножила злые комментарии в Сети
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Певица Анна Корсун (MARUV), которая на днях нарвалась на критику в Сети из-за слишком откровенного анонса нового выпуска своего влога “Шлакоблочина“, похоже, не собирается сбавлять обороты.
В Инстаграм эпатажная “королева латекса“ выставила новые горячие фото с провокационной подписью. На одном из снимков MARUV лежит на боку в светлом латексном корсете. Ее образ дополняет парик с длинными светлыми волосами, собранными в “мальвинку“, и яркий макияж. Из-за освещения все на фото кажется розовым.
Моя киска без прописки
Налей мне виски
Налей мне виски 😉 ©️ @shlakoblochina, - подписала фото Анна.
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Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на фото. Некоторых возмутила подпись к снимку - и они отметили, что подобное поведение влечет неприятные последствия. Часть же поклонников похвалили фото.
- Вот под такие песни девочки колбасятся и подпевают, а потом удивляются харассменту и что к ним, как к шл**ам относятся... дамы в первую очередь уважайте себя
- Отписка
- Идеи Сердючки живы “налей мне, мальчик, налей мне, мальчик, в одноразовый стаканчик“))
- Киска Эмигрант 😆
- В порно роликах планируешь сниматся?
- Звучит, как гимн приезжих девушек 😅
- Издевается 💁♂️
- А красиво, все в розовом))😍, - написали в Сети.
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