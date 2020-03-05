Дэвид Бэкхем показал забавное видео, где Джастин Бибер пытался его испугать

Джастин Бибер и Дэвид Бекхэм появились в шоу Эллен Дедженерес.

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм принял участие в шоу популярной ведущей Эллен Дедженерес. Спортсмен поделился забавным моментом из программы на своей странице в Инстаграм.

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Так, во время шоу Эллен поинтересовалась, правда ли, что сыновья Дэвида любят творчество Джастина Бибера и даже хотели назвать брата в его честь, однако родилась сестра.

“Я слышала, что мальчики, до того, как родилась Харпер, хотели назвать ребенка Джастин, если родится мальчик, но Джастин родился девочкой. Не сработало, правда?“, - сказала Дедженерес.

И в этот момент, с коробки, которая стояла рядом с Бекхэмом, с криками выпрыгнул Бибер. Футболист спокойно отреагировал на появление певца, однако явно не ожидал такой ситуации.

“Прости, они заставили меня это сделать“, - обратился к футболисту Джастин.

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