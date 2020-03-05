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Дэвид Бэкхем показал забавное видео, где Джастин Бибер пытался его испугать

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Джастин Бибер и Дэвид Бекхэм появились в шоу Эллен Дедженерес.
Дэвид Бэкхем показал забавное видео, где Джастин Бибер пытался его испугать
Дэвид Бэкхем показал забавное видео, где Джастин Бибер пытался его испугать
Скриншот

Известный британский футболист Дэвид Бекхэм принял участие в шоу популярной ведущей Эллен Дедженерес. Спортсмен поделился забавным моментом из программы на своей странице в Инстаграм.

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Так, во время шоу Эллен поинтересовалась, правда ли, что сыновья Дэвида любят творчество Джастина Бибера и даже хотели назвать брата в его честь, однако родилась сестра.

“Я слышала, что мальчики, до того, как родилась Харпер, хотели назвать ребенка Джастин, если родится мальчик, но Джастин родился девочкой. Не сработало, правда?“, - сказала Дедженерес.

И в этот момент, с коробки, которая стояла рядом с Бекхэмом, с криками выпрыгнул Бибер. Футболист спокойно отреагировал на появление певца, однако явно не ожидал такой ситуации.

“Прости, они заставили меня это сделать“, - обратился к футболисту Джастин.

Ранее Виктория Бекхэм очаровала Сеть архивным фото с мужем и сыном.

 

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Теги: Дэвид Бэкхем, Джастин Бибер, Эллен Дедженерес
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Источник: Ivona bigmir)net

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