Дэвид Бэкхем показал забавное видео, где Джастин Бибер пытался его испугать
Известный британский футболист Дэвид Бекхэм принял участие в шоу популярной ведущей Эллен Дедженерес. Спортсмен поделился забавным моментом из программы на своей странице в Инстаграм.
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Так, во время шоу Эллен поинтересовалась, правда ли, что сыновья Дэвида любят творчество Джастина Бибера и даже хотели назвать брата в его честь, однако родилась сестра.
“Я слышала, что мальчики, до того, как родилась Харпер, хотели назвать ребенка Джастин, если родится мальчик, но Джастин родился девочкой. Не сработало, правда?“, - сказала Дедженерес.
И в этот момент, с коробки, которая стояла рядом с Бекхэмом, с криками выпрыгнул Бибер. Футболист спокойно отреагировал на появление певца, однако явно не ожидал такой ситуации.
“Прости, они заставили меня это сделать“, - обратился к футболисту Джастин.
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