Виктория и Дэвид Бекхэм показали архивное видео 20-летней давности

Виктория Бекхэм показала, как она и ее муж выглядели 20 лет назад.

Британская певица, дизайнер и супруга футболиста Дэвида Бекхэма, Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками роликом из семейного архива. Знаменитость показала, как она и ее муж выглядели 20 лет назад.

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Так, на своей странице в Инстаграм Виктория опубликовала видео, которое было снято в начале ее отношений с Бекхэмом. Влюбленные мило улыбаются и обнимаются на камеру. Виктория одета в черную майку и джинсы. А Дэвид запечатлен в спортивном костюме и красной бандане.

“Так мило! я люблю тебя“, - подписала ролик Виктория Бекхэм.

Ранее сообщалось, что Виктория и Дэвид Бекхэмы крестили своих младших детей.

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