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Виктория и Дэвид Бекхэм показали архивное видео 20-летней давности

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Виктория Бекхэм показала, как она и ее муж выглядели 20 лет назад.
Виктория и Дэвид Бекхэм показали архивное видео 20-летней давности
Виктория и Дэвид Бекхэм показали архивное видео 20-летней давности
Getty images

Британская певица, дизайнер и супруга футболиста Дэвида Бекхэма, Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками роликом из семейного архива. Знаменитость показала, как она и ее муж выглядели 20 лет назад.

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Так, на своей странице в Инстаграм Виктория опубликовала видео, которое было снято в начале ее отношений с Бекхэмом. Влюбленные мило улыбаются и обнимаются на камеру. Виктория одета в черную майку и джинсы. А Дэвид запечатлен в спортивном костюме и красной бандане.

“Так мило! я люблю тебя“, - подписала ролик Виктория Бекхэм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So sweet! I love u @davidbeckham x

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Ранее сообщалось, что Виктория и Дэвид Бекхэмы крестили своих младших детей.

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Теги: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм
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Источник: Ivоna bigmir)net

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pусский  (аноним)  25.02.2020, 18:01
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