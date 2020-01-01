Виктория Бекхэм очаровала Сеть архивным фото с мужем и сыном

Виктория Бекхэм трогательно поздравила сына Бруклина с 21-летием, опубликовав его младенческое фото.

Британская исполнительница и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками трогательной фотографией из семейного архива. Звезда показала снимок 21-летней давности со своим супругом, футболистом Дэвидом Бекхэмом и сыном Бруклином.

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Архивный кадр Виктория обнародовала по случаю дня рождения Бруклина. На фото, которое появилось на странице звездной мамы в Инстаграм, молодой Дэвид держит на руках новорожденного сына.

“21 год назад сегодня самая прекрасная душа пришла в мир и навсегда изменила нашу жизнь. Чувствительный, милый, добрый и веселый, ты наше все. Я люблю тебя так сильно. С днем рождения!“, - подписала редкое фото Виктория Бекхэм.

Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином Скриншот

Напомним, ранее Виктория и Дэвид Бекхэм показали архивное видео 20-летней давности.

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