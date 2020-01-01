Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Виктория Бекхэм очаровала Сеть архивным фото с мужем и сыном

Комментариев: 0
Виктория Бекхэм трогательно поздравила сына Бруклина с 21-летием, опубликовав его младенческое фото.
Виктория Бекхэм очаровала архивным фото с мужем и сыном
Виктория Бекхэм очаровала архивным фото с мужем и сыном
instagram.com/victoriabeckham

Британская исполнительница и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась с подписчиками трогательной фотографией из семейного архива. Звезда показала снимок 21-летней давности со своим супругом, футболистом Дэвидом Бекхэмом и сыном Бруклином.

Читай также: Бруклин Бекхэм впервые показал свою новую девушку

Архивный кадр Виктория обнародовала по случаю дня рождения Бруклина. На фото, которое появилось на странице звездной мамы в Инстаграм, молодой Дэвид держит на руках новорожденного сына.

“21 год назад сегодня самая прекрасная душа пришла в мир и навсегда изменила нашу жизнь. Чувствительный, милый, добрый и веселый, ты наше все. Я люблю тебя так сильно. С днем рождения!“, - подписала редкое фото Виктория Бекхэм.

Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином
Дэвид Бекхэм с сыном Бруклином
Скриншот

Напомним, ранее Виктория и Дэвид Бекхэм показали архивное видео 20-летней давности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь