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Как тинейджер: 54-летняя Синди Кроуфорд покорила расслабленным look-ом

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Супермодель показала, как утром прогуливается на Нью-Йорку и пьет кофе .

Как тинейджер: 54-летняя Синди Кроуфорд покорила расслабленным look-ом
Как тинейджер: 54-летняя Синди Кроуфорд покорила расслабленным look-ом
instagram.com/cindycrawford

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Американская супермодель 1990-х Синди Кроуфорд, дети которой в последнее время постоянно становятся героями публикаций СМИ, похоже, и сама чувствует себя на 20. И дело не только в том, что 54-летняя красотка в отличной форме, а скорее - в состоянии души.

Синди обожает стильные образы, которые, без сомнения, примерила бы и ее 18-летняя дочь модель Кайя Гербер. На новых фото в Инстаграм звездная мама засветилась после утренней пробежки - Синди позирует в велосипедках и толстовке, поверх которой надет черный плащ. Образ дополнили черно-белые кроссовки и аккуратная прическа.

Рано утром кофе. Бег по Нью-Йорку, - подписала знаменитость.

Как тинейджер: 54-летняя Синди Кроуфорд покорила расслабленным look-ом
Как тинейджер: 54-летняя Синди Кроуфорд покорила расслабленным look-ом
instagram.com/cindycrawford

Как тинейджер: 54-летняя Синди Кроуфорд покорила расслабленным look-ом
Как тинейджер: 54-летняя Синди Кроуфорд покорила расслабленным look-ом
instagram.com/cindycrawford

Ранее мы писали, что Кайя Гербер показала пикантное фото. 

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Теги: Синди Кроуфорд, модель, супермодель, наряды звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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