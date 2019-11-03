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18-летняя дочка Синди Кроуфорд показала, как выглядит в купальнике

Комментариев: 2
Кайя Гербер выставила фото на фоне бассейна - в откровенном бикини.

18-летняя дочка Синди Кроуфорд показала, как выглядит в купальнике
18-летняя дочка Синди Кроуфорд показала, как выглядит в купальнике
ivona.bigmir.net

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Дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд 18-летняя Кайя Гербер стала поразительно похожа на свою звездную маму. Это часто подмечают пользователи Сеть на новых фото, которые девушка выкладывает в соцсети. Не так давно Кайя была худеньким подростком - а теперь это шикарная молодая женщина с точеной фигуркой, которая, к слову, часто принимает участие в показах мод известных брендов. Снимками с подиума Кайя также активно делится в Инстарам - и они получают заслуженные "лайки" и восторженные комментарии фолловеров.

А вот новое фото Кайи не просто понравилось подписчикам - оно буквально вызвало восторг. В Инстаграм девушка выставила фото в ярком бикини с красными трусиками и синим лифом.

Кайя позирует в бассейне, ее мокрые волосы зачесаны назад, а голова слегка наклонена в сторону. 

Утром на пленку @ tommy.dorfman, - написала девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mornings on film by @tommy.dorfman

Публикация от Kaia (@kaiagerber)

За несколько часов снимок собрал 270 тыс. лайков и множество комментариев с комплиментами красоте Кайи.

Ранее мы писали, что Кайя гербер очаровала Сеть в образе привидения.

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Теги: Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, дети звезд, бикини
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Источник: IVONA bigmir)net

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Комментариев (2)
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kilimanjaro    04.11.2019, 11:46
Оценка:  0
kilimanjaro
Она вообще неинтересная и до Синди( даже в 50) ей очень далеко. Внешность простушки. Какие обложки журналов, таких девочек толпы по улицам ходят.
гость  (аноним)  04.11.2019, 11:40
Оценка:  0
гость
Пропаганда детской (по сути) проституции? Ну-ну
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