Кайя Гербер выставила фото на фоне бассейна - в откровенном бикини.

18-летняя дочка Синди Кроуфорд показала, как выглядит в купальнике ivona.bigmir.net

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Дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд 18-летняя Кайя Гербер стала поразительно похожа на свою звездную маму. Это часто подмечают пользователи Сеть на новых фото, которые девушка выкладывает в соцсети. Не так давно Кайя была худеньким подростком - а теперь это шикарная молодая женщина с точеной фигуркой, которая, к слову, часто принимает участие в показах мод известных брендов. Снимками с подиума Кайя также активно делится в Инстарам - и они получают заслуженные "лайки" и восторженные комментарии фолловеров.

А вот новое фото Кайи не просто понравилось подписчикам - оно буквально вызвало восторг. В Инстаграм девушка выставила фото в ярком бикини с красными трусиками и синим лифом.

Кайя позирует в бассейне, ее мокрые волосы зачесаны назад, а голова слегка наклонена в сторону.

Утром на пленку @ tommy.dorfman, - написала девушка.

За несколько часов снимок собрал 270 тыс. лайков и множество комментариев с комплиментами красоте Кайи.

Ранее мы писали, что Кайя гербер очаровала Сеть в образе привидения.

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