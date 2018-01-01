Неделя моды в Париже: Коллекции Celine и Valentino

Завершающие показы осенне-зимнего сезона 2020/21.

Накануне показа Valentino парижский музей Лувр был закрыт, а уже спустя несколько часов на показе легендарного бренда худощавые модели Пьерпаоло Пиччоли вышагивали в абсолютно черных луках, лишенных декора или украшательств. Креативный директор марки Valentino уверен, что мода должна с легкостью отзываться на любые социальные запросы, а сама фэшн-индустрия становиться более открытой и терпимой. Хайди Слиман же в осенне-зимней коллекции Celine, продемонстрированной в рамках Недели моды в Париже, показал, как богемный шик 70-х до сих пор влияет на современную моду. Можете называть Слимана маменькиным сынком, но именно из ее гардероба дизайнер черпал вдохновение - получилось удивительно стильно. Ivona рассказывает, чем еще запомнились финальные показы Недели моды в Париже сезона осень-зима 2020/21.

Читай также: Гуманная Украина: Первая леди отказалась от натурального меха

Celine

Ожидать от Хайди Слимана чего-то более напыщенного или сумасшедшего, чем его давняя страсть к богемным 70-м, никогда не стоит. В своей осенне-зимней коллекции 2020/21 он нас нисколько не разочаровал и снова продемонстрировал восхищение буржуазными фэшн-кодами. Вдохновение для новой линейки Слиман черпал их собственного опыта: персональный стиль его материал стал основой коллекции. Миди-платья с подчеркнутыми тонкими поясами талиями, темная гамма бордовых, черных и синих оттенков, позолота, инкрустация вышивкой и, конечно, широкополые шляпы.

Celine FW 2020/21 коллаж/pinterest

Читай также: И снова 8-е марта: Стильные образы для вечера вашей мечты

Другой стороной медали эстетического вдохновения Хайди Слимана стал унисекс. Так, своим знаковым почерком он создал множество универсальных моделей: пальто, костюмы, черные джинсы, модели из кожи. Парни и девушки шли по подиуму в одинаковых шелковых и шифоновых блузках, туфлях, а также с культовой сумкой Sulky - архивной деталью бренда. Celine невозможно спутать ни с одним другим модным домом, ведь вдохновение богемой и буржуазностью - знаковая черта марки, которая переходит из сезона в сезон. Кейпы, сочетание облегающих джинсов и высоких ботфортов, приталенные бархатные жакеты и роскошные рубашки - в каждой коллекции вы увидеть лишь вариации Слимана на извечные коды ДНК бренда Celine.

Celine FW 2020/21 коллаж/pinterest

Valentino

Креативный директор бренда Valentino - Пьерпаоло Пиччоли однозначно работает над лицом своей “подопечной” марки больше других своих предшественников. Так, закулисами осенне-зимнего показа 2020/21 он сказал, что основная задача, с которой он пытался справиться в рамках новой линейки - сделать моду более открытой, лишенных категорий, равной для всех полов и гендеров. Именно поэтому на подиуме Valentino в рамках Недели моды в Париже мы смогли разглядеть и трансгендерных манекенщиц, и парней, одетых с той же легкостью, с которой наряжается любая девушка.

Valentino FW 2020/21 коллаж/pinterest

Читай также: Платяной шкаф: ТОП-5 модных фасонов платьев на весну 2020

Шоу началось с черного кашемирового пальто средней длины, сапог и новой сумки Atelier. Более того, Пьерпаоло Пиччоли избавился от навязчивых ассоциаций бренда Valentino с феерий цвета и принтов. Так, только спустя 26 черных образов на подиуме появились цветные наряды. Избавляясь от условностей, Пиччоли настаивает на том, что мужчины и женщины могут легко меняться своей одеждой, оставаясь при этом невероятно стильными.

Valentino FW 2020/21 коллаж/pinterest

Индивидуальность или стабильный богемный шик - определиться, какой именно стиль нам нравится больше практически невозможно. Как можно сравнивать абсолютно трагичные черные и даже аскетичные образы Пьерпаоло Пиччоли со стильными ретро-платьями и золотыми подвесками Хайди Слимана? Если говорить в контексте будущего фэшн-индустрии, то подход Пиччоли кажется более мудрым, ведь мода уже давно перестает быть исключительно женской или мужской. Унисекс - новая характеристика, которая выглядит абсолютно гармонично в руках такого умельца как Пиччоли.

Раннее мы писали о том, какими трендами порадовали нас осенне-зимние коллекции 2020/21 Giambattista Valli и Stella McCartney.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram