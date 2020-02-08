Модель Пресли Гербер ответил хейтерам на критику его новой "татухи".

Сына Синди Кроуфорд раскритиковали в Сети за тату на лице instagram.com/cindycrawford

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Сына американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербера раскритиковали в Сети за татуировку на лице. Фото нового "украшения" 20-летний сын знаменистости добавил в Инстаграм. Парень, который так же, как и его звездная мать, работает моделью, сделал на правой скула надпись Misunderstood, которую можно перевести, как “неправильно понятый“.

Сына Синди Кроуфорд раскритиковали в Сети за тату на лице instagram.com/presleygerber

Сразу же после публикации фото на Пресли обрушился шквал критики в Сети. Фолловеры отметили, что парень "портит себе внешность" и такие поступки "свидетельствуют о его незрелости".

В ответ на претензии хейтеров Пресли записал эмоционально видео, в котором отметил, что его внешность - это его личное дело.

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Если бы я думал, что это испортит мое лицо или если бы я этого не хотел, я бы этого не сделал. Я думаю, что это довольно очевидная вещь. Там написано, что я неправильно понятый, потому что так я себя чувствую всю жизнь… Посмотрите на этих чертовых хейтеров здесь, мне наплевать, если вам не нравится!, - эмоционально высказался парень.

Presley Gerber has a message to anyone who has an issue with his new tattoo or how he was raised. @PresleyGerber isn’t having it. pic.twitter.com/oGVxms18sc — Eddie Montanez (@EddieJMontanez) February 8, 2020

К слову, ранее Пресли уже набил тату на шее, на руке и на пальцах. У младшей сестры Пресли, 18-летней модели Кайи Гербер, тоже есть несколько татуировок.

Пресли и Кайю известная супермодель родила в браке с владельцем ресторанов и ночных клубов

Рэнди Гербером - пара вместе уже более 20 лет.

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