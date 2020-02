Сына Синди Кроуфорд раскритиковали в Сети за тату на лице

Читай также: 18-летняя дочка Синди Кроуфорд показала пикантное фото

Сына американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербера раскритиковали в Сети за татуировку на лице. Фото нового "украшения" 20-летний сын знаменистости добавил в Инстаграм. Парень, который так же, как и его звездная мать, работает моделью, сделал на правой скула надпись Misunderstood, которую можно перевести, как “неправильно понятый“.

Сразу же после публикации фото на Пресли обрушился шквал критики в Сети. Фолловеры отметили, что парень "портит себе внешность" и такие поступки "свидетельствуют о его незрелости".

В ответ на претензии хейтеров Пресли записал эмоционально видео, в котором отметил, что его внешность - это его личное дело.

Presley Gerber has a message to anyone who has an issue with his new tattoo or how he was raised. @PresleyGerber isn’t having it. pic.twitter.com/oGVxms18sc