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Самый лучший: Ведущая "Орла и решки" умилила Сеть чувственным фото с любимым

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Алина Астровская написала трогательное признание ведущему Антону Лаврентьеву .

Самый лучший: Ведущая
Самый лучший: Ведущая "Орла и решки" умилила Сеть чувственным фото с любимым
instagram.com/alina_astrovskaya

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Ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Алина Астровская, которую давно подозревали в романе с коллегой Антоном Лаврентьевым, развеяла все сомнения публики. В Инстаграм Алина выставила фото с Антоном и написала чувственное признание ему в любви. Пара позирует, сидя друг напротив друга, влюбленные улыбаются и смотрят в глаза.

Моя бесконечная сила в этом взгляде, через взлётные полосы, холодные простыни и одинокие дни!
Сколько мы написали писем, песен, стихов и сшили мысленных мостов между нами! И как трудно держать этот взгляд и не падать в сторону, но мы радиоволны широких объятий!
Ты учишь меня каждый день, когда не вижу где выход- шепчешь мне в сторону света!
А я верю тебе и верю в тебя сердцем!
В этом стереотипном и системном мире, хочется быть исключением!
Жить для счастья и без компромиссов!Выбирать-любовь и свободу внутри!
Уж простите парни, но это самый лучший мужчина на Земле ❤️ #моё #сейчас, - написала Алина.

Самый лучший: Ведущая
Самый лучший: Ведущая "Орла и решки" умилила Сеть чувственным фото с любимым
instagram.com/alina_astrovskaya

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Подписчики ведущей порадовались за влюбленных и отметили, что они невероятно гармоничны вместе:

  • Вы самая яркая , душевная и красивая пара!!! Я на тысячу процентов уверена, что за самим кадром у вас ещё более глубокие и искренние чувства!!! 

 

  • Очень красиво написано
  • Боже, как красиво написано ! В каждом слове чувствуется ❤️❤️❤️
  • Берегите друг друга😍😍🙏🏻
  • Вы очень красивые и гармоничные 😍
  • На огонь, воду и на вас можно смотреть бесконечно😍😍😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что ведущая Орла и решки кардинально сменила имидж. 

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Теги: Алина Астровская, бойфренд, Антон Лаврентьев
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Источник: IVONА bigmir)net

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