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"Зачем?": Ведущая "Орла и решки" удивила поклонников кардинальной сменой имиджа

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Настя Ивлеева покрасила волосы в цикламеновый цвет - и "обхамила" фаната.

"Зачем?": Ведущая "Орла и решки" удивила поклонников кардинальной сменой имиджа
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Ведущая тревер-шоу “Орел и решка“ 28-летняя Настя Ивлеева эмоционально отреагировала на вопрос подписчика о ее новом ярком цвете волос. На днях Настя, которая в последнее время была блондинкой, перекрасила волосы в цикламеновый - и буквально взорвала фотографиями Сеть.

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Так, подписчики Ивлеевой стали активно интересоваться ее новым имиджем - формулируя вопросы, что называется, кто во что гаразд. На один из таких, на ее взгляд, странных вопросов, Настя ответила в Инста-сториз. “Почему ты решила покраситься“, - интересовался подписчик.

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Настя эмоционально отреагировала на вопрос

Обычная процедура выбора: быть с тонкими или толстыми бровями, блондинкой или брюнеткой, толстой или худой. Бл@ять, в смысле “зачем?, - удивленно переспросила Ивлеева.

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Ранее мы писали, что ведущая Орла и решки случайно засветила любимого.

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Теги: Настя Ивлеева, Орел и Решка, яркие волосы
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Источник: IVONA bigmir)net

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