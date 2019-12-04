"Эти места нужно посетить!": Ведущая "Орел и решка" записала эмоциональное видео
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Ведущие тревел-шоу “Орел и решка“ постоянно в разъездах и посещают даже непопулярные и не туристические места, потому создается впечатление, что их сложно удивить природными красотами. Однако, как оказалось, оно обманчиво. Ведущая проекта Алина Астровская поделилась в Инстаграм эмоциональным видео с водопадов Игуасу на границе Бразилии и Аргентины - и отметила, что ее переполняют эмоции от увиденного.
Нефильтрованные эмоции🙌🏻
Из моего личного списка #mustsee от создателей воплей #даладно
Мы видели и трогали #Игуасу и точно хотим ещё❤️! Пусть у вас будет доброе утро с этими картинками! ВДОХновись перед походом в душ! - написала Астровская.
Нефильтрованные эмоции🙌🏻 Из моего личного списка #mustsee от создателей воплей #даладно Мы видели и трогали #Игуасу и точно хотим ещё❤️! Пусть у вас будет доброе утро с этими картинками! ВДОХновись перед походом в душ! @orelireshka_official P.S: про дедушку в саду с колибри 🌝 это отдельная история...у него там были совсем не птички 😅🙈🙈🙈 #астровская и её #чудеса 🙌🏻
Ранее мы писали, что Алина Астровская случайно засветила своего возлюбленного.
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