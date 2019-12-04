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"Эти места нужно посетить!": Ведущая "Орел и решка" записала эмоциональное видео

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Алина Астровская призналась, что водопады Игуасу - самое впечатляющее место из всех, которые приходилось видеть.

"Эти места нужно посетить!": Ведущая "Орел и решка" записала эмоциональное видео
instagram.com/alina_astrovskaya_

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Ведущие тревел-шоу “Орел и решка“ постоянно в разъездах и посещают даже непопулярные и не туристические места, потому создается впечатление, что их сложно удивить природными красотами. Однако, как оказалось, оно обманчиво. Ведущая проекта Алина Астровская поделилась в Инстаграм эмоциональным видео с водопадов Игуасу на границе Бразилии и Аргентины - и отметила, что ее переполняют эмоции от увиденного. 

Нефильтрованные эмоции🙌🏻
Из моего личного списка #mustsee от создателей воплей #даладно
Мы видели и трогали #Игуасу и точно хотим ещё❤️! Пусть у вас будет доброе утро с этими картинками! ВДОХновись перед походом в душ! - написала Астровская. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нефильтрованные эмоции🙌🏻 Из моего личного списка #mustsee от создателей воплей #даладно Мы видели и трогали #Игуасу и точно хотим ещё❤️! Пусть у вас будет доброе утро с этими картинками! ВДОХновись перед походом в душ! @orelireshka_official P.S: про дедушку в саду с колибри 🌝 это отдельная история...у него там были совсем не птички 😅🙈🙈🙈 #астровская и её #чудеса 🙌🏻

Публикация от ASTROVSKAYA (@alina_astrovskaya_)

Ранее мы писали, что Алина Астровская случайно засветила своего возлюбленного. 

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Теги: водопад, красивые места, Алина Астровская, Орел и Решка
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Источник: IVONA bigmir)net

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