Алина Астровская призналась, что водопады Игуасу - самое впечатляющее место из всех, которые приходилось видеть.

"Эти места нужно посетить!": Ведущая "Орел и решка" записала эмоциональное видео instagram.com/alina_astrovskaya_

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Ведущие тревел-шоу “Орел и решка“ постоянно в разъездах и посещают даже непопулярные и не туристические места, потому создается впечатление, что их сложно удивить природными красотами. Однако, как оказалось, оно обманчиво. Ведущая проекта Алина Астровская поделилась в Инстаграм эмоциональным видео с водопадов Игуасу на границе Бразилии и Аргентины - и отметила, что ее переполняют эмоции от увиденного.

Нефильтрованные эмоции🙌🏻

Из моего личного списка #mustsee от создателей воплей #даладно

Мы видели и трогали #Игуасу и точно хотим ещё❤️! Пусть у вас будет доброе утро с этими картинками! ВДОХновись перед походом в душ! - написала Астровская.

Ранее мы писали, что Алина Астровская случайно засветила своего возлюбленного.

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