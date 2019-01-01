Ведущая программы "Орел и решка" поздравила коллегу Антона Лаврентьева с Днем рождения .

"Поэт, друг, гений": Алина Астровская написала чувственное признание Антону Лаврентьеву instagram.com/alina_astrovskaya_

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Ведущая тревел-шоу “Орел и решка“ Алина Астровская чувственно поздравила коллегу, с которым ей приписывают бурный роман, Антона Лаврентьева в день его рождения. В Инстаграм ведущая разместила длинный пост, в котором сравнила загадочного Антона с Атлантическим океаном. Публикация Алина дополнила снимками с именинником.

В моём телефоне @antonlavrentiev записан как- Атлантический океан )



Глубины Атлантики до сих пор не изучены должным образом, потому что их исследования очень сложны.

И всё равно каждый, кто когда либо ощущал его бриз, был неминуемо околдован!

Поэт, мой #mirror, друг, гений и огромный комплимент нашей современности!

Будь счастлив и здоров, остальное напишем, придумаем и создадим! ❤️ - написала телеведущая.

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Подписчики присоединились к поздравлениям и в который раз подметили, какими счастливыми выглядят Алина и Антон на общих фото.

Ранее мы писали, что Алина Астровская выставила пикантное фото.

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