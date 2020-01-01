Кендалл Дженнер порадовала поклонников откровенным пляжным образом.

Любовь: Самая высокооплачиваемая модель забросала Сеть фото в мини-бикини instagram.com/kendalljenner

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Младшая сестра светской львицы Ким Кардашьян 24-летняя Кендалл Дженнер входит в топ самых высокооплачиваемых моделей мира - еще бы, у девушки яркая внешность и отменная фигура. И, нужно отдать должное Кендалл, она умеет выбирать наряды, которые позволяют рассмотреть ее шикарное тело. Так, на новых фото в Инстаграм Кендалл предстала в очень откровенном цветастом мини-бикини. Девушка выставила целую серию снимков и отметила, что влюбилась в этот купальник.

Это настоящая любовная история - я и бикини, - подписала красотка.

Любовь: Самая высокооплачиваемая модель забросала Сеть фото в мини-бикини instagram.com/kendalljenner

Любовь: Самая высокооплачиваемая модель забросала Сеть фото в мини-бикини instagram.com/kendalljenner

Любовь: Самая высокооплачиваемая модель забросала Сеть фото в мини-бикини instagram.com/kendalljenner

Любовь: Самая высокооплачиваемая модель забросала Сеть фото в мини-бикини instagram.com/kendalljenner

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер позировала топлес.

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