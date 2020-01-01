Самая высокооплачиваемая модель приняла участие в съемке фотографа Кэмпбелла Адди.

Позировала топлес: Кендалл Дженнер стала арт-объектом в необычной фотосессии instagram.com/kendalljenner

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Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Кендалл Дженнер снялась в необычной фотосессии для издания GARAGE. Снимки появились на страничке моднли, а также в Инстаграм журнала. В кадре Кенделл появляется в весьма откровенных образах, а на нескольких снимках позирует топлес, прикрыв грудь руками.

В глаза бросаются яркие необычные образы, смысл которых объяснили в публикации GARAGE. Оказывается, фотохудожник Кэмпбелл Адди переосмыслил знаковые работы современного художника Маурицио Каттелана (помните приклеенный к стенке банан?) - и создал свою серию работ с Кендалл Дженнер.

Аллюзии на работы Маурицио Каттелана, который благодаря голубям с таксидермизацией и клейкой ленте - превратился из самого пронзительного шутника в мире искусства в имя, известное каждому. Для GARAGE, выпуск 18, @kendalljenner вступает в его мир - явление поп-культуры, поддающееся проверке, - написали под фото.

Позировала топлес: Кендалл Дженнер стала арт-объектом в необычной фотосессии instagram.com/kendalljenner

Позировала топлес: Кендалл Дженнер стала арт-объектом в необычной фотосессии instagram.com/kendalljenner

Позировала топлес: Кендалл Дженнер стала арт-объектом в необычной фотосессии instagram.com/kendalljenner

Позировала топлес: Кендалл Дженнер стала арт-объектом в необычной фотосессии instagram.com/kendalljenner

Позировала топлес: Кендалл Дженнер стала арт-объектом в необычной фотосессии instagram.com/kendalljenner

Позировала топлес: Кендалл Дженнер стала арт-объектом в необычной фотосессии instagram.com/kendalljenner

Позировала топлес: Кендалл Дженнер стала арт-объектом в необычной фотосессии instagram.com/kendalljenner

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала в платьях викторианской эпохи.

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