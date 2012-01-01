Девушка показала кадры фотосессии для harpersbazaar.

Как королева: Миллиардерша Кайли Дженнер снялась в роскошных платьях для глянца instagram.com/kyliejenner

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Младшая сестра светской львицы Ким Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер снялась в роскошной фотосессии для модного глянца Harpersbazaar. Девушка постоянно привлекает к себе массу внимания публики не только благодаря своей принадлежности к “семейству Кардашьян“ и яркой внешности, но еще и потому, что в 2019-м Кайли получила статус самой молодой миллиардерши в мире - косметический бренд Дженнер помог красотке заработать кругленькую сумму. Естественно, жизнь Кайли с тех пор стала еще более интересна для общественности - публике нет-нет, да и захочется заглянуть: “а как там у красотки-миллиардерши?“. И многочисленные издания с удовольствием рассказывают о Кайли. Не остался в стороне и Harpersbazaar, который взял у Дженнер интервью и устроил девушке необычную фотосессию, что называется, с размахом.

Кайли позировала в роскошных платьях, стилизированых под монаршие наряды викторианской эпохи. Вместе с Дженнер на фото появится ее 2-летняя дочь Сторми. Снимки разместили на странице Кайли в Инстаграм, также их добавили и на Harpersbazaar. В посте на страничке глянца опубликовали также часть интервью Кайли - она рассказала, когда поняла, что задает моду.

Я всегда знала, что моя семья имела большое значение, но однажды я поняла, что тоже могу задавать тон. Когда я начал красить свои волосы в синий цвет и обрезать их, а потом все начали красить свои волосы в синий цвет и отрезать их. И я сказал: “Ого!“ Я поняла, какое влияние я оказала. Мне было, вероятно, около 16 лет, - рассказала Кайли.

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Ранее мы писали, что Кайли Дженнер снялась в мокром прозрачном наряде.

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