Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в бикини

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" запостила пляжные фото.

Американская модель, бизнесвумен, светская львица и телезвезда Ким Кардашьян продолжает радовать подписчиков откровенными фотографиями в Сети.

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Так, на странице знаменитости в Инстаграм появилось несколько снимков, где она позирует в воде в черном бикини. Пляжный наряд Ким дополнила чокером с крестиком. Судя по подписи, пикантные кадры сделал муж Кардашьян, Канье Уэст.

Ким Кардашьян Скриншот

Ким Кардашьян Скриншот

Ранее Ким Кардашьян блеснула в асимметричном платье и необычной обуви.

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