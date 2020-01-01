Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в бикини
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" запостила пляжные фото.
Американская модель, бизнесвумен, светская львица и телезвезда Ким Кардашьян продолжает радовать подписчиков откровенными фотографиями в Сети.
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Так, на странице знаменитости в Инстаграм появилось несколько снимков, где она позирует в воде в черном бикини. Пляжный наряд Ким дополнила чокером с крестиком. Судя по подписи, пикантные кадры сделал муж Кардашьян, Канье Уэст.
Ранее Ким Кардашьян блеснула в асимметричном платье и необычной обуви.
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