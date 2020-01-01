Неделя моды в Милане: Коллекции Versace, Etro, Marni

Знаковые тренды и самые красивые образы из осенне-зимних коллекций 2020/21.

Мы обожаем следить за развитием событий на Неделе моды в Милане, потому что только здесь встречаются самые разные эстетики, которые мы еще должны суметь вписать в нашу повседневную жизнь. Так осенне-зимние коллекции 2020/21 итальянских мастеров уже доказали, что кутюрье видят современную женщину абсолютно по-разному. Донателла Версаче из одноименного бренда уверена, что модная дама должна выглядеть уверенно и смело, ничем не уступая в силе мужчинам. А вот Вероника Этро убеждена, что истинная леди умеет вбирать в себя все лучше от разных национальностей и культур, создавая собственную эстетику. И это мы даже не станем упоминать о Французской революции имени Джереми Скотта и абсолютно разномастных тенденциях от Gucci. Ivona представляет ТОП-3 самых полярных коллекции Недели моды в Милане FW 2020/21.

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Versace

Казалось бы, что после показа Донателлы Версаче прошлого весенне-летнего сезона 2020 удивлять гранд-даме итальянской моды уже нечем. Впрочем, на Неделе моды в Милане FW 2020/21 наследница легендарного опыта своего брата Джанни и не собиралась впечатлять публику громкими выходами селебритис. Конечно, на подиуме нашлось место главным звездам моделлинга современности - Кендалл Дженнер, сестрам Хадид и Кайе Гербер, но подобные нюансы скорее уже стали типичными. Донателла четко дала понять, что осенне-зимняя линейка 2020/21 не о шоке, экзальтации, а о моде. Мужские и женские выходы Versace перемежевывались, показывая абсолютное равноправие разных сегментов фэшн-индустрии.

Versace FW 2020/21 коллаж/pinterest

Так, девушки на подиуме красовались в маскулинных пиджаках, отчаянных мини, объемных джемперах с акцентом на талии. Парни же в свою очередь абсолютно спокойно дефилировали в шелковых рубашках, развязных кожаных куртках, цветастых свитерах и полосатых брюках. Показ получился поистине легендарным, потому что чуть ли не впервые за всю карьеру куратора модного дома Versace Донателла продемонстрировала полную отдачу фэшн-индустрии.

Versace FW 2020/21 коллаж/pinterest

Etro

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Все модные дома имеют свою знаковую эстетику, которая лишь немного изменяется в зависимости от модных тенденций и сезонных прихотей. И даже если в их коллекциях появляются новые силуэта и формы, то такие детали как принты, оттенки или крой остаются вечными. Итальянский бренд Etro как раз из тех ребят, чью одежду всегда видно издалека. Невообразимые цвета и знаковые символические принты пейсли - основа модного дома под руководством Вероники Этро. Дух странствий, кочевничества, переплетения разных культурных эпох - то, что дизайнер продемонстрировала и в осенне-зимней коллекции 2020/21 на Неделе моды в Милане.

Etro FW 2020/21 коллаж/pinterest

Вероника Этро сделала ставку на клетчатые пончо и куртки с бахромой, вновь вернувшись к тематике бохо-шика. Кутюрье сумела его мастерски смешать с ковбойской эстетикой, добавив типичному для модного дома принту пейсли французского духа. Неожиданностью для многих гостей стал финал шоу – практически в полной темноте на подиуме начали появляться модели в виниловых черных плащах, которые напоминала настоящую фэшн-армию.

Etro FW 2020/21 коллаж/pinterest

Marni

Дизайнеры черпают вдохновение из самых разных источников: жизненных историй, кино, романов и даже детских сказок. Впрочем, назвать произведение Кэрролла “Алиса в стране чудес” лишенным взрослой философии не сможет ни один филолог. Креативный директор итальянского бренда Marni, известного своим абсолютно эклектичным и экстраординарным взглядом на моду, Франческо Риссо позволил себе фэшн-вольность. Представить осенне-зимнюю коллекцию 2020/21 в виде лоскутного одеяла, в котором каждый лук выполнял свой технологическую роль, смелость, которая позволительна лишь гигантам модной индустрии.

Marni FW 2020/21 коллаж/pinterest

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Так, абсолютно все образы осенне-зимней коллекции бренда были пропитаны духом 70-х, историей про выдумщицу Алису и своеобразной исключительной итальянской эстетикой. Оттенки невыносимо теплые и обжигающе холодные: оранжевый, терракотовый, желтый, коричневый встречаются с надменными синим, белым, прозрачно-голубым. Риссо работал с остатками тканей, миксуя принты и фактуры – несколько видов вязки помогли ему собрать отличный кардиган, напоминающий арт-объект, а от замшевых тренчей веяло эстетикой 70-х, крупные хаотичные стежки отсылали к истории о Франкенштейне.

Marni FW 2020/21 коллаж/pinterest

Вне зависимости от того, каким именно видят модный сезон осени-зимы 2020/21 современные кутюрье, отыскать схожие черты в их коллекциях вполне реально. Тренчи, оверсайз-пальто, массивные плечи, акцент на талии, главенство клетки, важность денима, невообразимые принты, мини, огромные блейзеры - все это то, что связывает абсолютно разные осенне-зимние коллекции 2020/21 в одно, давая нам представления о том, как будет выглядеть следующий фэшн-сезон.

Раннее мы писали о том, какое модный памфлет представил Джереми Скотт в осенне-зимней коллекции 2020/21.

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