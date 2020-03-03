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Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери

Комментариев: 1
Певица добавила Сториз с вечеринки по случаю 15-летия старшей дочери.

Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
instagram.com/mashapolyakova

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Украинская певицы Ольга Полякова показала подписчикам праздничную вечеринку, которую устроила старшей дочери Маше по случаю ее 15-летия. В Инста-сториз "суперблондинка" выставила кадры праздника, на который, по ее словам, успела лишь ненадолго, поскольку была за городом на съемках.

В кадре Оля показала гостей Маши, которые радостно приветствовали звездную маму именинницы. Оля в шутку уточнила "Не пьяны ли детки" - и засняла "праздничные" напитки, которые подавались в виде капельниц.

Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Скриншот

Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Скриншот

Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Скриншот

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Также кадры со своей вечеринки выставила в Сеть и Маша Полякова.

Кроме прочего, Маша добавила несколько фото с известным визажистом Олегом Машуковским, который создает образы украинских звезд.

Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Скриншот

Судя по всему, макияж девушки - также дело рук мастера.

Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Скриншот

Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Успела к окончанию: Полякова показала шумный День рождения дочери
Скриншот

Подписчики похвалили яркий мейкап именинницы, однако отметили, что девушка выглядит старше своих лет.

  • Выглядишь тут намного старше 😊 совершеннолетней))☺️
  • Красиво,но +5 лет точно)
  • Божественно😍 с днём рождения,красавица🎂🥳🎉💐
  • Красоткаа 😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Оля Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием.

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Теги: Маша Полякова, Оля Полякова, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  03.03.2020, 13:55
Оценка:  0
pусский
Дохуя штукатурки уходит на эту Крысильду, но она остаётся страшнее жопы Ляшко или влагалища Астафьевой! Вывод - Оля дура, из тупой коросты не сделаешь секс-бомбу!
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