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"Ребятушки": Маша Полякова показала, как катается с отцом на лыжах

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Дочка Оли Поляковой показала в Сториз, как отец ест полезную еду.

"Ребятушки": Маша Полякова показала, как катается с отцом на лыжах
instagram.com/mashapolyakova

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Дочка певицы Оли Поляковой 14-летняя Маша показала, как проводит праздничный уикенд со своим отцом Вадимом, катаясь на лыжах. В Инстаграм Маша выставила фото и видео с горнолыжного курорта. Девушка позирует в ярком лыжном костюме и шлеме. В коротеньком видео, которое снял отец Маши, она радостно катается по снегу. Вадим Поляков "потроллил" дочь, сказав за кадром ее "фирменное" слово "ребятушки".

Скриншот

Также Полякова-младшая записала с покатушек несколько Сториз. В частности, Маша засняла обед лыжников - в кадре ее отец ест листья салата, а сама Маша - картошку-фри и сосиску.

Скриншот

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А как катаетесь на лыжах вы ?

Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Ранее мы писали, что Маша Полякова удивила “взрослым“ фото.

 

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Теги: Маша Полякова, Оля Полякова, лыжи
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Источник: IVONA bigmir)net

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