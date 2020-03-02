Певица опубликовала яркие фото старшей дочери и написала пост, в котором отметила, что Маша - превзошла маму.

Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием instagram.com/polyakovamusic

Читай также: Оля Полякова позировала на фоне Эйфелевой башни

Популярная украинская певица Оля Полякова трогательно поздравила свою старшую дочь машу с 15-летием. В Инстаграм артистка опубликовала яркие снимки девушки и добавила эмоциональный пост, в котором призналась, почему Маша уже сейчас превзошла маму. Кроме того Полякова перечислила забавные имена, которыми называет дочку.

Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем ,совсем другая, на много лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее!Пусть все эти прекрасные качества , помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная ,умная и смелая девочка❤️❤️❤️люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька! - написала звезда.

Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием instagram.com/polyakovamusic

Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием instagram.com/polyakovamusic

Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием instagram.com/polyakovamusic

Ранее мы писали, что Маша Полякова намекнула на новые отношения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.