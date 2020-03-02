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Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием

Комментариев: 1
Певица опубликовала яркие фото старшей дочери и написала пост, в котором отметила, что Маша - превзошла маму.

Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием
Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная украинская певица Оля Полякова трогательно поздравила свою старшую дочь машу с 15-летием. В Инстаграм артистка опубликовала яркие снимки девушки и добавила эмоциональный пост, в котором призналась, почему Маша уже сейчас превзошла маму. Кроме того Полякова перечислила забавные имена, которыми называет дочку.

Детка! Вот тебе и 15! Какое счастье, что ты у меня тааакая получилась! Веселая, светлая, просто солнце! Ты так на меня похожа, и вместе с тем ,совсем другая, на много лучше, добрее, светлее, рассудительнее, красивее!Пусть все эти прекрасные качества , помогут тебе в жизни, будь счастлива и здорова моя прекрасная ,умная и смелая девочка❤️❤️❤️люблю тебя Маруся, Мышка, Манюня, Мышильда, Машенька! - написала звезда.

Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием
Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием
instagram.com/polyakovamusic

Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием
Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием
instagram.com/polyakovamusic

Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием
Моя Мышильда: Полякова трогательно поздравила дочку с 15-летием
instagram.com/polyakovamusic

Ранее мы писали, что Маша Полякова намекнула на новые отношения. 

 

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Теги: Оля Полякова, день рождения, Маша Полякова, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.03.2020, 16:28
Оценка:  0
гость
Девка страшнее коронавируса, а мама упорно навязывает "крысивую" Мышильду в Сети! Но, как выражается Зеленский, я не лох, и посоветую Машке сделать пластику!
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