Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
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Популярная певица Настя Каменских нарвалась на критику в Сети из-за видео, в котором кривлялась на камеру. Ролик Настя записала через сервис Tiktok. В кадре она под музыку улыбается и стоит гримасы, из-за чего на лице артистки появляются мимические морщины.
Всегда полна эмоций, - подписала видео Настя.
@nkofficial
always full of emotions 😝 ##nk ##nkofficial ##foryou ##foryoupage♬ Bagaikan Langit（cover） - _ucil👑
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Неожиданно ролик привлек целую толпу хейтеров, которые отметили, что звезда выглядит гораздо старше своего возраста. Также “критики“ нашли причину перемен в Насте - в Сети решили, что всему виной плотный график и частое пребывание на солнце во время отдыха.
Ранее мы писали, что Настя Каменских показала пробежку с Потапом.
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