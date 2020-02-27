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Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети

Комментариев: 1
Пользователи Сети пожурили артистку за плохое качество кожи лица.

Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских нарвалась на критику в Сети из-за видео, в котором кривлялась на камеру. Ролик Настя записала через сервис Tiktok. В кадре она под музыку улыбается и стоит гримасы, из-за чего на лице артистки появляются мимические морщины.

Всегда полна эмоций, - подписала видео Настя.

@nkofficial

always full of emotions 😝 ##nk ##nkofficial ##foryou ##foryoupage

♬ Bagaikan Langit（cover） - _ucil👑

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Неожиданно ролик привлек целую толпу хейтеров, которые отметили, что звезда выглядит гораздо старше своего возраста. Также “критики“ нашли причину перемен в Насте - в Сети решили, что всему виной плотный график и частое пребывание на солнце во время отдыха.

Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
Скриншот

Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
Скриншот

Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
Скриншот

Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
Скриншот

Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети
Скриншот

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала пробежку с Потапом.

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Теги: Настя Каменских, морщины, возраст звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  27.02.2020, 17:06
Оценка:  0
pусский
Жалко, что пизды не видно, а увидели бы волосато-мохнатую Настину морщину - сразу бы расхвалили!
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