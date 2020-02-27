Пользователи Сети пожурили артистку за плохое качество кожи лица.

Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети instagram.com/kamenskux

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Популярная певица Настя Каменских нарвалась на критику в Сети из-за видео, в котором кривлялась на камеру. Ролик Настя записала через сервис Tiktok. В кадре она под музыку улыбается и стоит гримасы, из-за чего на лице артистки появляются мимические морщины.

Всегда полна эмоций, - подписала видео Настя.

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Неожиданно ролик привлек целую толпу хейтеров, которые отметили, что звезда выглядит гораздо старше своего возраста. Также “критики“ нашли причину перемен в Насте - в Сети решили, что всему виной плотный график и частое пребывание на солнце во время отдыха.

Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети Скриншот

Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети Скриншот

Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети Скриншот

Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети Скриншот

Все морщины видно: Видео Каменских раскритиковали в Сети Скриншот

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала пробежку с Потапом.

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