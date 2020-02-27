Певица добавила фото с утренней пробежки с Потапом .

Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем instagram.com/kamenskux/

Читай также: “Супер парочка“: Потап и Настя насмешили подписчиков забавным видео

Звездная парочка продюсер, рэпер Алексей Потапенко и певица NK, похоже, возобновили совместные утренние пробежки в столичном ботсаду. В Инстаграм артисты добавили фото, сделанные в 6 утра на фоне деревьев, а также со смотровой площадки, с которой открывается вид на Киев. Потап с Настей позируют в спортивной одежде бренда NK - и выглядят очень счастливыми.

Это было прекрасное утро! Раннее, а от того такое сладкое😌 06:00 КИЕВ, - написала Каменских.

Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем instagram.com/kamenskux/

Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем instagram.com/kamenskux/

Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем instagram.com/kamenskux/

Ранее мы писали, что Каменских и Потап устроили в Сети веселый флешмоб.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.