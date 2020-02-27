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Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем

Комментариев: 1
Певица добавила фото с утренней пробежки с Потапом .

Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем
Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем
instagram.com/kamenskux/

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Звездная парочка продюсер, рэпер Алексей Потапенко и певица NK, похоже, возобновили совместные утренние пробежки в столичном ботсаду. В Инстаграм артисты добавили фото, сделанные в 6 утра на фоне деревьев, а также со смотровой площадки, с которой открывается вид на Киев. Потап с Настей позируют в спортивной одежде бренда NK - и выглядят очень счастливыми.

Это было прекрасное утро! Раннее, а от того такое сладкое😌 06:00 КИЕВ, - написала Каменских.

Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем
Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем
instagram.com/kamenskux/

Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем
Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем
instagram.com/kamenskux/

Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем
Это было прекрасно: Каменских показала, как провела утро с мужем
instagram.com/kamenskux/

Ранее мы писали, что Каменских и Потап устроили в Сети веселый флешмоб.

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Теги: Настя Каменских, потап, пробежка
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ipkiev    27.02.2020, 15:02
Оценка:  0
ipkiev
А что в Украине нет больше достойных людей!!!!!Только этих недалёких показываете ..............
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