Потап шлепнул Осадчую, а Горбунов - NK: Звезды запустили забавный флешмоб
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Украинский продюсер, рэпер, фронтмен коллектива Mozgi Алексей Потапенко (Потап) запустил в Сети забавный флешмоб в поддержку нового клипа своей группы на песню “Девчонка“. В приложении Tiktok он добавил видео, где в кадре шлепнул по ягодицам телеведущую Катю Осадчую. К забавной сценке присоединились и супруги участников - артистка NK и шоумен Юрий Горбунов, которые вначале “возмутились“ увиденному, а в конце также показали “королевский шлеп“.
All Stars Tik Tok !!! nkofficial yuriygorbunov kosadcha #mozgi #моядевчонка #королевскийшлёп #foryou #foryourpage♬ original sound - potapreal
Также к веселому “шлеп“-флешмобу присоединились Надя Дорофеева и Юрий Ткач - участница “Время и стекло“ сломала систему и первая шлепнула шоумена.
@nadyadorofeeva
Шлёп yuriy_tkach 💥
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