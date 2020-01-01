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Потап шлепнул Осадчую, а Горбунов - NK: Звезды запустили забавный флешмоб

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Звездные пары записали видео в поддержку нового клипа группы Mozgi.

Потап шлепнул Осадчую, а Горбунов - NK: Звезды запустили забавный флешмоб
Потап шлепнул Осадчую, а Горбунов - NK: Звезды запустили забавный флешмоб
Скриншот с видео

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Украинский продюсер, рэпер, фронтмен коллектива Mozgi Алексей Потапенко (Потап) запустил в Сети забавный флешмоб в поддержку нового клипа своей группы на песню “Девчонка“. В приложении Tiktok он добавил видео, где в кадре шлепнул по ягодицам телеведущую Катю Осадчую. К забавной сценке присоединились и супруги участников - артистка NK и шоумен Юрий Горбунов, которые вначале “возмутились“ увиденному, а в конце также показали “королевский шлеп“.

@potapreal

All Stars Tik Tok !!! nkofficial yuriygorbunov kosadcha #mozgi #моядевчонка #королевскийшлёп #foryou #foryourpage

♬ original sound - potapreal

Также к веселому “шлеп“-флешмобу присоединились Надя Дорофеева и Юрий Ткач - участница “Время и стекло“ сломала систему и первая шлепнула шоумена.

@nadyadorofeeva

Шлёп yuriy_tkach 💥

♬ original sound - potapreal

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Теги: Настя Каменских, Потап, флешмоб, Юрий Горбунов, Катя Осадчая
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Источник: IVONА bigmir)net

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