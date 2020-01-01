Звездные супруги поделились домашним снимком.

Популярные украинские телеведущие и звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились с подписчиками новыми совместными кадрами. Пара показала, как проводит зимние вечера.

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Так, на страницах Кати и Юрия в Инстаграм появились фотографии, где они позируют в домашней обстановке. Влюбленные сидят на полу у камина, а в руках у них бокалы белого вина.

На снимках Горбунов запечатлен в черном свитере и темно-синих штанах, а Осадчая предстала в белой футболке с черными звездами и в серых клетчатых штанах.

“Зимові вечори біля каміну ❤️“, - лаконично подписала романтическое фото Катя.

Осадчая и Горбунов очаровали романтическим фото у камина Скриншот

“Біля гарного каміну-вечори завжди чудові! Особливо коли є про що поговорити!!“, - написал Юрий.

Осадчая и Горбунов очаровали романтическим фото у камина Скриншот

Ранее Осадчая и Горбунов показали, как отпраздновали 3-летие сына.

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