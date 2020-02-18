Осадчая и Горбунов отпраздновали 3-летие сына - фото

Звездные родители показали яркие снимки с дня рождения сына Ивана.

Известные украинские ведущие и звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов сообщили фанам радостную новость. Их сыну Ивану 18 февраля исполнилось три года.

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Пара решила устроить мальчику яркий праздник в детском саду. На мероприятие они пригласили множество аниматоров в костюмах любимых персонажей именинника.

Красочными снимками и видео Осадчая и Горбунов поделились на своих страницах в Инстаграм, а также в разделе Сторис.

“Дякуємо Івасик, що вибрав нас своїми батьками. Наша гордість і наш герой! Три роки пролетіли, як мить“, - написала Катя.

“Кажуть що чужі діти ростуть швидко! А свої -ще швидше!! Нам вже цілих 3 рочки!! Рости сину здоровий і щасливий!! Ми з мамою тебе дуже любимо!!“, - поделился эмоциями Юрий.

Осадчая и Горбунов Скриншот

Осадчая и Горбунов Скриншот

Осадчая и Горбунов Скриншот

Осадчая и Горбунов Скриншот

Осадчая и Горбунов Скриншот

Осадчая и Горбунов Скриншот

Осадчая и Горбунов Скриншот

Осадчая и Горбунов Скриншот

Осадчая и Горбунов Скриншот

Ранее в Сети показали самую первую совместную обложку Горбунова и Осадчей.

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