Горбунов и Осадчая трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

Звездные супруги отмечают три года со дня свадьбы.

Известные телеведущие канала 1+1 Катя Осадчая и Юрий Горбунов отмечают третью годовщину свадьбы. Звездная пара поженилась 3 февраля 2017 года.

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Супруги решили не только лично поздравить друг друга, но и поделиться своими нежными чувствами в соцсетях. Так, на своих страницах в Инстаграм Юрий и Катя опубликовали совместные фото и дополнили их трогательными подписями.

“Вітаю тебе, любов моя!! Офіційно - три роки разом! Не офіційно - більше😇. Дякую що ти є! Дякую за нашого Івасика!!“, - обратился к жене Горбунов.

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“Три роки тому ми сказали одне одному - так :) три роки ти мій чоловік 💋@gorbunovyuriy дякую тобі за те, що ти є в моєму житті ❤️ все решта скажу особисто“, - написала Осадчая.

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Ранее сообщалось, что Юрий Горбунов впервые рассказал, как отпраздновал свадьбу с Катей Осадчей.

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