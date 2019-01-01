Горбунов и Осадчая трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы
Известные телеведущие канала 1+1 Катя Осадчая и Юрий Горбунов отмечают третью годовщину свадьбы. Звездная пара поженилась 3 февраля 2017 года.
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Супруги решили не только лично поздравить друг друга, но и поделиться своими нежными чувствами в соцсетях. Так, на своих страницах в Инстаграм Юрий и Катя опубликовали совместные фото и дополнили их трогательными подписями.
“Вітаю тебе, любов моя!! Офіційно - три роки разом! Не офіційно - більше😇. Дякую що ти є! Дякую за нашого Івасика!!“, - обратился к жене Горбунов.
“Три роки тому ми сказали одне одному - так :) три роки ти мій чоловік 💋@gorbunovyuriy дякую тобі за те, що ти є в моєму житті ❤️ все решта скажу особисто“, - написала Осадчая.
Ранее сообщалось, что Юрий Горбунов впервые рассказал, как отпраздновал свадьбу с Катей Осадчей.
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