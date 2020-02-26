Суперфиналистка "Танцев со звездами" выставила фото в коротком платье со съемок .

Неплохо, правда?: Ксения Мишина засветила фигуру в эффектном мини instagram.com/misha.k.ua

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Актрису театра и кино Ксению Мишину, которая стала победительницей 9 сезона шоу “Танцы со звездами“, часто называют одной из самых красивых украинских актрис. Светлоглазая шатенка привлекает восторженные взгляды мужчин и, естественно, внимание публики в соцсетях. Несмотря на это, красотка редко надевает наряды, которые можно назвать вызывающими. Однако, для роли можно примерить и мега-сексуальное платье, что, собственно, и продемонстрировала Ксения. В Инста-сториз девушка показала фото в коротеньком черном аутфите с открытыми плечами и глубоким декольте.

Хоть в кинохах ношу платья. неплохо, правда? - подписала актриса.

Неплохо, правда?: Ксения Мишина засветила фигуру в эффектном мини Скриншот

Без сомнения, если бы в Инста-сториз можно было оставлять комментарии, то восторженных подписей было бы великое множество.

К слову, ранее Ксения запостила не менее эффектное фото в темных джинсах-скинни и черной блузе с драпировкой.

Неплохо, правда?: Ксения Мишина засветила фигуру в эффектном мини instagram.com/misha.k.ua

Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе с Остапчуком.

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