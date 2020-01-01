В "Светской жизни" актриса объяснила, что не знает, кто и зачем распустил такие слухи.

"Прислал смайлики": Ксения Мишина прокомментировала слухи о романе с Остапчуком скриншот

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Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая стала победительницей 9 сезона проекта “Танці з зірками“, рассказала в программе “Світське життя“, что думает о слухах о ее романе с телеведущим, коллегой по танцевальному шоу Владимиром Остапчуком.

Так, в кадре Ксения Мишина отметила, что ее возможный роман с Остапчуком, слухи о котором распускали в Сети, основываясь на комментарии девушки, которая будто бы видела их в Вене, - абсолютно беспочвенны и не аргументированы.

Это лишь буквы и все! Нет фотографий, ничего. Это очень смешно. Мне кажется, что зритель все это понимает, что это просто желтая пресса, странная информация. Откуда, для чего и почему, я вообще не понимаю, – отметила актриса.

На вопрос о том, говорила ли она о слухах с Владимиром - Ксения ответила, что прислала ему скриншот комментария, на что тот только посмеялся.

Я просто бросила в Instagram скрин, и он такой: “Ха-ха-ха“, и все. Он даже ничего не прокомментировал, только мне прислал смайлики, - сказала Ксения.

Напомним, что несколько дней назад супруга Остапчука сказала в интервью на канале “Украина“, что причиной расставания были многочисленные любовницы Владимира.

Ранее мы писали, что Сеть возмутило интервью Владимира Остапчука.

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